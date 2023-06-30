Ученые вдохновились крилем и сделали робота: зачем он понадобился исследователям (видео)

Робот Pleobot обладает всеми преимуществами своего натурального "собрата".

Инженеры, занимающиеся робототехникой, часто черпают вдохновение в мире природы. Вот и на этот раз ученые из Университета Брауна создали необычный механизм, который полностью копирует морского криля, рассказывает Interesting Engineering.

Исследователи хотят, чтобы их Pleobot помог коллегам океанологам исследовать водный мир. А в будущем этот робот может пригодиться даже на других планетах в составе космических экспедиций, говорят его создатели.

Любой биолог подтвердит, что крили — выдающиеся пловцы, которые обладают удивительной способностью торможения, поворотов и ​​ускорения под водой. Их техника передвижения, называемая метахронным плаванием, включает последовательное скоординированное движение нескольких придатков или ног, создавая волнообразные импульсы, толкающие организм вперед.

Благодаря технике метахронного плавания криль может функционировать в разнообразных и сложных океанических местообитаниях и дважды в день совершать большие вертикальные миграции более чем на 1000 м. Кроме того, это приводит к замечательной маневренности.

Схема устройства робота Pleobot Фото: Скриншот

Робот Pleobot был создан как раз с учетом всех возможностей этого обителей океана. В основном он состоит из деталей для 3D-печати с активным и пассивным механизмами суставов, которые повторяют метахронное плавание. Исследователи могут управлять двумя сегментами ног Pleobot и пассивно управлять его двуветвистыми плавниками.

По словам исследователей, с помощью робота они теперь имеют возможность использовать миллионы лет эволюции криля для создания превосходных океанских навигационных роботов.

"Это исследование является отправной точкой нашей долгосрочной исследовательской цели по разработке следующего поколение автономных подводных сенсорных роботов", — говорят ученые. Свои исследования они уже опубликовали в научном издании Scientific Reports.

Вот как выглядит робот Pleobot

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