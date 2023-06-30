В РФ пытаются скопировать главную фишку дронов Mavic: почему у них ничего не выйдет

Инженеры похвастались беспилотниками "Шум", которые военные могут переносить в рюкзаках и запускать для разведки.

Российские изобретатели представили необычный складной беспилотник под названием "Шум" на выставке "Экипировка" в Москве. Представитель компании-разработчика "Компонент" рассказал о его особенностях и характеристиках корреспонденту агентства "ТАСС".

"Шум" — это квадрокоптер с поворотной камерой, двумя ножками-полозьями и антеннами в задней части корпуса. Его главной особенностью разработчики называют поворотный узлы, которые позволяют сложить выступающие элементы, такие как стойки с пропеллерами и сделать устройство достаточно компактным для перемещения в рюкзаке.

Сам дрон весит около 4 кг, а вместе с рюкзаком для переноски — 6 кг, то есть один солдат может без труда тащить его на спине вместе с другой экипировкой. Летательный аппарат поднимает полезную нагрузку весом до 1 кг, может преодолевать расстояние до 30 км и держится в воздухе до 30 мин.

"Шум" предназначен для ведения разведки, дрон очень удобен в плане эксплуатации", — заявил сотрудник "Компонента".

Идея складных и компактных дронов далеко не нова, россияне наверняка позаимствовали ее у китайской компании DJI — одного из крупнейших производителей БПЛА. Его продукция пользуется большой популярностью на войне в Украине благодаря своему высокому качеству и относительно низкой цене. Модели из серий Mavic 2 и Mavic 3 тоже складываются для большего удобства и легко помещаются в солдатский рюкзак, при этом выглядят более аэродинамичными по сравнению с "Шумом".

Как объяснил украинский эксперт по радиосвязи и электронике Сергей Флэш, сделать беспилотник формата Mavic очень тяжело, ведь DJI потратила миллионы на то, чтобы реализовать свои алгоритмы и программные решения. В то же время, у россиян есть широкий доступ к китайским комплектующим, и они активно используют их для производства военной техники и систем вооружения.

"Сделать саму конструкцию, основу дрона несложно", — отметил Сергей Флэш. — "Основная проблема — это системы управления, которые устойчивы к РЭБу, вот на это требуется много-много лет работы и финансов".

Недавно писали, что в России разрабатывают ударные дроны "Вектор-120", которые являются клонами американских Switchblade 300. Как говорят в ОКБ "Беспилотного авиастроения", барражирующие боеприпасы будут запускаться из одноразовых тубусов, напоминающих гранатометы.