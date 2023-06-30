Докатились: YouTube запретит блокировщики рекламы и хочет брать деньги за Full-HD качество

Компания уже активно тестирует функции, которые помогут ей бороться с "халявщиками".

Как известно, многие люди используют расширения для браузеров, чтобы избавиться от надоедливой рекламы, в том числе и при просмотре роликов на YouTube. Особой популярностью пользуются uBlock и AdBlock, впрочем, таких расширений множество. Но, как сообщает BleepingComputer, компания Google уже тестирует функцию, которая не даст смотреть видео обладателям антирекламных расширений.

Как будут бороться с "халявщиками"

В настоящее время YouTube проводит то, что он описывает как "небольшой глобальный эксперимент", предупреждая пользователей, чтобы они отключили свои блокировщики рекламы.

YouTube теперь иногда отображает всплывающее окно, которое уведомляет пользователей расширений блокировки рекламы, что "видеоплейер будет заблокирован после 3 просмотров видео".

При этом Google давит на совесть, отмечая в сообщении, что "Реклама позволяет YouTube оставаться бесплатным для миллиардов пользователей по всему миру. Вы можете отказаться от рекламы с YouTube Premium, и создатели по-прежнему могут получать деньги от вашей подписки".

Если говорить откровенно, то такое психологическое давление абсолютно не срабатывает, с учетом того, что по данным издания Variety, всего за год YouTube увеличил количество премиальных подписчиков с 30 до 80 млн. Об убытках сервиса не может идти и речи.

YouTube настойчив в требованиях выключить блокировщики рекламы Фото: Соцсети

Если эксперимент пройдет успешно, то у пользователей YouTube будет только два варианта: отключить блокировщик рекламы и разрешить ее или подписаться на YouTube Premium, чтобы избавиться от всей рекламы.

В компании утверждают, что откажут пользователю в просмотре видео, если он продолжит игнорировать просьбы отключить антирекламное расширение после нескольких предупреждений.

Впрочем, в Google так и не раскрыли информацию о том, какие страны и сколько людей чувствуют в этом эксперименте и когда он закончится.

Хочешь просмотр в Full-HD? Плати!

Но если желание получать больше денег от рекламы еще как-то можно "понять и простить" (хотя, скажем честно, реклама на YouTube омерзительно надоедлива и настырна), то попытка брать деньги за просмотр видео в Full-HD качестве (1080p) выглядит как что-то немыслимое и за пределами логики.

Да-да, по информации Techradar Google тестирует новый премиум-уровень YouTube 1080p для всех платформ. При чем, компания поступает хитро и подло: просмотр видео в 1080p будет доступным, но уже YouTube в некоторых роликах экспериментально снизил качество битрейта (количество бит, используемых для передачи/обработки данных в единицу времени). Более низкий битрейт ухудшит качество даже видео 4K.

YouTube тестирует "премиальное качество" Full-HD с высоким битрейтом Фото: Соцсети

В итоге зрители выставляют качество в 1080p, но значительной разницы не ощущают из-за пониженного битрейта видеороликов. В ответ Google предложит новую опцию "1080p Premium" при просмотре видео в Microsoft Edge или Chrome.

Впрочем, если вы уже платите деньги Google и используете YouTube Premium, то вас такие ограничения не коснутся. Но для всех остальных, похоже, настанет эпоха "нулевых" с мыльным видео и обилием рекламы.

Ранее Фокус писал, что чат-боту Bard от Google не дают "визу" в Европу: но есть хитрость, чтобы им пользоваться в Украине.