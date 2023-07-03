Спутникам России и Китая придет конец: США запускают новую систему РЭБ для космоса

Американское оружие для подавления китайских и российских спутников будет готово к бою к 2024 году. Сейчас один лишь Китай держит на околоземной орбите более 700 спутников-шпионов.

Компания L3Harris наконец-то решила некоторые технические проблемы с модернизацией "космической РЭБ" Meadowlands и уже в следующем году система будет готова "глушить" спутники Китая и России более эффективно. Об этом стало известно Interesting Engineering.

Новая система не будет создавать "информационный космический мусор", потому что она предназначенную для создания временных, "обратимых" помех спутникам связи. По данным Bloomberg News, мобильное оружие Meadowlands должно "глушить" космические аппараты противника на ранних стадиях вооруженного конфликта.

Стоимость программы Meadowlands оценивается примерно в $219 миллионов, и она представляет собой более оптимизированную версию "космической РЭБ", которая начала работать в начале 2020 года. И хотя эту систему планировалось ввести в действие еще 2 года назад, из-за технических проблем запуск отложили.

Проблемы, возникшие в ходе испытаний, были решены, и программа переходит к заключительным этапам интеграции и испытаний, заявили Bloomberg News представители Командования космических систем. В ведомстве добавили, что технические проблемы были вызваны неожиданными проблемами, которые "потребовали сложной переделки узлов".

Теперь вместо 14 стоек для оборудования, которые были у предыдущей версии Meadowlands, новая оснащена радарными "тарелками", установленными на колесных трейлерах всего с двумя стойками, что упрощает развертывание.

"Уменьшение площади и увеличение пропускной способности Meadowlands значительно улучшит ее функции", — сказал Чарльз Гэлбрет, старший научный сотрудник Ассоциации ВВС.

А по словам генерал-майора Грегори Ганьона, заместителя начальника отдела космических операций по разведке Космических сил, сейчас примерно половина из более чем 700 спутников Китая используется для дистанционного зондирования, разведки, наблюдения и рекогносцировки.

"Их армада спутников на орбите может отслеживать нас, может видеть нас, может передавать данные к своей сети управления и подвергать силы США риску, о котором мы даже не подозреваем", — добавил Ганьон.

Представители космических сил США объявили о планах произвести до 30 единиц модернизированной системы Meadowlands. И хотя военные чиновники открыто сообщают о наступательных возможностях Китая и России, они неохотно раскрывают свои методы защиты спутников США от потенциальных атак в космосе.

В РФ заявляют о разработке новой системы РЭБ для подавления дронов. Фокус писал, что на данный момент известно про "Аргус-Купол".