В РФ заявляют о новом РЭБ для подавления дронов: что известно про систему "Аргус-Купол"

Средство РЭБ было разработано российским НПО "Кайсант".

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В НПО "Кайсант" рассказали о новом средстве радиоэлектронной борьбы, которое якобы способно обеспечить круговое подавление сигналов. Система под названием "Аргус-Купол" должна будет "приземлять" дроны, сообщает ТАСС.

Средство РЭБ сможет создавать помехи высокой мощности, заявляют российские инженеры. При чем, действовать они будут в радиусе 360 градусов. "Аргус-Купол" недавно представили на московской выставке "Экипировка". Выставочная модель, уверяют разработчики, справится даже с роем дронов, правда, каких именно (коммерческих или военных — т.е. барражирующих боеприпасов, — они не уточнили). Зато отметили, что систему РЭБ можно устанавливать стационарно, либо на любую колесную платформу.

ТАСС пишет, что несколько куполов уже применяются ВС РФ на фронте, защищая окопы и опорные пункты, но может якобы защитить и более крупные объекты, если установить крупные антенны и тем самым увеличить радиус действия. Как сказали представители НПО "Кайсант", они ждут обратной связи от ВС РФ, чтобы доработать систему и пустить в производство.

Фишкой же назвали всенаправленные антенны, повышенную мощность излучения в необходимых диапазонах частот, что позволяет накрывать защищаемый объект своего рода "куполом" (отсюда и название). Однако напомним, что использование всенаправленных антенн является чем-то из ряда вон выдающимся — многие средства РЭБ, как украинские, так и зарубежные, оснащены антеннами такого типа, о чем ранее писал Фокус.

Радиус действия "Купола" может варьироваться от 150 до 300 кв. м, говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что компания Lockheed Martin разрабатывает новую систему радиоэлектронной борьбы очень большой дальности.