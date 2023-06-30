У РФ заявляють про новий РЕБ для придушення дронів: що відомо про систему "Аргус-Купол"

Засіб РЕБ було розроблено російським НВО "Кайсант".

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У НВО "Кайсант" розповіли про новий засіб радіоелектронної боротьби, який нібито здатен забезпечити кругове придушення сигналів. Система під назвою "Аргус-Купол" повинна буде "приземляти" дрони, повідомляє ТАСС.

Засіб РЕБ зможе створювати перешкоди високої потужності, заявляють російські інженери. При чому, діяти вони будуть у радіусі 360 градусів. "Аргус-Купол" нещодавно представили на московській виставці "Екіпірування". Виставкова модель, запевняють розробники, впорається навіть із роєм дронів, щоправда, яких саме (комерційних або військових — тобто баражуючих боєприпасів, — вони не уточнили). Зате зазначили, що систему РЕБ можна встановлювати стаціонарно, або на будь-яку колісну платформу.

ТАСС пише, що кілька "Куполів" уже застосовують ЗС РФ на фронті, захищаючи окопи й опорні пункти, але система може нібито захистити і більші об'єкти, якщо встановити великі антени і тим самим збільшити радіус дії. Як сказали представники НВО "Кайсант", вони чекають зворотного зв'язку від ЗС РФ, щоб доопрацювати систему і пустити у виробництво.

Фішкою ж назвали всеспрямовані антени, підвищену потужність випромінювання в необхідних діапазонах частот, що дає змогу накривати об'єкт, який необхідно захистити, немов "куполом" (звідси і назва). Однак нагадаємо, що використання всеспрямованих антен є чимось надзвичайним — чимало засобів РЕБ, як українських, так і закордонного виробництва, оснащено антенами такого типу, про що раніше писав Фокус.

Радіус дії "Купола" може варіюватися від 150 до 300 кв. м, ідеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія Lockheed Martin розробляє нову систему радіоелектронної боротьби дуже великої дальності.