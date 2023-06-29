Сверхдальнобойная система РЭБ сделает любую армию неуязвимой для России и Китая

Главная цель американских военных заключается в том, чтобы обнаруживать и поражать цели там, куда не достают российские или китайские ракеты.

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Армия США заказала у Lockheed Martin новейшую систему радиоэлектронной борьбы и разведки очень большой дальности. Об этом стало известно порталу C4ISRNET.

Согласно контракту, Lockheed Martin получит почти $37 млн, а взамен должна за 21 месяц создать прототип наземной системы бригадного уровня (Terrestrial Layer System-Echelons Above Brigade или TLS-EAB) на своем предприятии в штате Нью-Йорк. Компания работает над более компактной и тактически ориентированной версией: Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team (TLS-BCT) с многофункциональным радиоэлектронным "глушителем" Multi-Function Electronic Warfare-Air Large (MFEW-AL), который устанавливается на транспорт.

В США считают TLS-EAB важнейшей частью своей стратегии глубокого зондирования, которая предусматривает определение, отслеживание и поражение целей с безопасного расстояния, большего, чем могут покрыть Россия или Китай. Предполагается, что систему будут использовать крупные подразделения армии США, такие как дивизии и корпуса.

Как заявил вице-президент Lockheed Деон Виргутц 27 июня, при создании новых прототипов TLS-EAB компания будет уделять особое внимание обратной связи с военной и открытой цифровой инфраструктуре, чтобы технологию можно было легко адаптировать к конкретным требованиям миссии.

В апреле исполнительный директор программы по разведке, радиоэлектронной борьбе и датчикам армии США Марк Китц сообщил C4ISRNET, что служба улучшает подходы к сбору данных для TLS-EAB, особенно для обеспечения гибкости:

"Я думаю, что мы собираемся создавать индивидуальные решения для боевых команд, в которых мы собираемся действовать, и повторять их снова и снова, чтобы мы создавали своего рода конкретное решение для различных типов среды, которые мы увидим".

Ранее писали, что армия США уже получила первые версии TLS-BCT, которую планируют принять на вооружение. Она также развертывает новую систему управления средствами радиоэлектронной системы EWPMT производства Raytheon, надеясь, что она поможет обойти Россию и Китай.