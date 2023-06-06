Догнать Россию и Китай: армия развертывает новейшие средства РЭБ для техники и пехоты

Военные уже получили первые прототипы новых систем EWPMT и Terrestrial Layer System-BCT, которые планируют принять на вооружение в ближайшем будущем.

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Армия США развертывает новый инструмент для усиления радиоэлектронной борьбы, чтобы догнать Россию и Китай. Так заявил руководитель проекта по РЭБ и кибербезопасности Кеннет Стайер, передает издание Breaking Defence.

По его словам, американская армия пытается "восстановить свое господство" в сфере радиоэлектронной борьбы перед войнами будущего. Кеннет Стайер уверен, что в этом военным поможет инструмента планирования и управления радиоэлектронной борьбой (Electronic Warfare Planning and Management Tool, или сокращенно EWPMT), созданный компанией Raytheon.

Технология должна помочь командирам лучше визуализировать и планировать операции в электромагнитном спектре на поле боя. Вооруженные силы США передала части системы EWPMT, но в следующем финансовом году ее начнут полноценно развертывать.

Инструмент радиоэлектронной борьбы EWPMT от Raytheon Фото: Минобороны США

"Сейчас у нас есть лишь рудиментарные возможности с точки зрения возможности объединять датчики и просматривать данные для поиска и распознавания конкретных вещей. Будущее за искусственным интеллектом и машинным обучением, это определенно область, требующая развития, и мы хотели бы активно ее использовать, учитывая огромное количество данных, которые мы собираем, и то, как быстро меняется угроза. Мы хотим иметь возможность "по-умному" идентифицировать объекты", — рассказал Кеннет Стайер.

Глава службы не уточнил, какие именно силы получили новейшие средства РЭБ, но добавил, что инженеры продолжат разработку инструмента, чтобы удовлетворить некоторые требования военных. Сейчас Армейский киберцентр передового опыта собирает отзывы солдат, чтобы учитывать их при реализации программы.

"Я думаю, что мы поднимаемся на пик величия в сфере РЭБ после нескольких солидных лет инвестиций, большой поддержки со стороны армии и Минобороны для восстановления потенциала армии и внедрения оборудования", — прокомментировал Кеннет Стайер. — "Сейчас мы находимся на этапе конкуренции. На рынке есть запрос, а производители прямо сейчас готовят предложения. Мы также должны изучить эти предложения в следующем месяце, а затем планируем подписать контракт в начале следующего года".

Помимо EWPMT, участники проекта по РЭБ и кибербезопасности в 2023 году намерена внедрить еще одну технологию — создание радиоэлектронных помех для бригадных боевых групп. Кеннет Стайер поделился, что служба уже получила три прототипа новой системы Terrestrial Layer System-BCT на базе боевых машин Stryker — их испытают ближайшей осенью.

"Если предположить, что демонстрация пройдет успешно, то мы сможем передать эти системы первому подразделению довольно быстро, вероятно, в середине 2024 года", — подчеркнул он.

Армия также только что приступила к созданию прототипа "тяжелой бронированной многоцелевой машины" для боевых групп пехотных бригад в рамках другой программы. Это мобильные устройства, которые солдаты смогут переносить на себе и быстро развертывать на земле. Сейчас военные изучают предложения производителей, чтобы выбрать наиболее доступный продукт и закупить оборудование в следующем году.

Ранее объясняли, что такое средства РЭБ и какую роль они играют в войне с Россией. Они способны сбивать с курса ракеты, останавливать беспилотники и обнаруживать технику противника.