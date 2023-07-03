Больше никакой слежки и цензуры: новое детище основателя Twitter ломает устои соцсетей

Бывший глава Twitter Джек Дорси обещает создать "демократичный интернет", где корпорации не смогут собирать данные пользователей.

Проект Bluesky Social стремится изменить правила игры, лишив социальные сети доступа к данным пользователей. Издание "Экономическая правда" рассказала об особенностях и подводных камнях проекта.

Bluesky разрабатывает команда во главе с бывшим главой Twitter Джеком Дорси. Главная идея — сделать децентрализованное приложение на основе протокола Authenticated Transport Protocol, чтобы обеспечить связь между многими социальными сетями. Создав аккаунт в Bluesky, пользователь должен полностью контролировать свои профили в других соцсетях, а компании больше не смогут распоряжаться его персональными данными в своих целях. Таким образом Bluesky стремится сделать Всемирную паутину более демократичной.

Интерфейс приложения Bluesky

Как появилась Bluesky

В декабре 2019 года Джек Дорси собрал пять инженеров, программистов, архитекторов и дизайнеров для разработки нового стандарта децентрализованной социальной сети. Бизнесмен надеялся, что первой из них станет именно Twitter, однако вскоре покинул компанию и занялся проектом независимо от нее. Перед уходом в 2022 году Джек Дорси инвестировал в проект Bluesky $13 млн и оставался в совете директоров, пока он не отделился от Twitter.

CEO компании стала Джей Грабер, которая в прошлом работала software-инженером в компании Zcash (крипто-технологии). В блоге она рассказала о трех основных фазах создания Bluesky.

Первая фаза — создание идеи. После поста Джека Дорси о сборе команды для разработки открытого протокола для децентрализованных соцсетей к нему в помощники начали проситься многие специалисты, отправляя сообщения на страницу Bluesky в Twitter. Последний организовал чат для обсуждений и начал добавлять туда новых участников проекта, к 2020 году он насчитывал уже 60 человек, которые совместно составили концепцию новой системы.

Вторая фаза — создание крупного сообщества. В 2021 году Twiiter назначила Джей Грабер руководителем Bluesky, и она начала привлекать средства на организацию отдельной платформы, а также пригласила Голду Велез, руководящую компанией What's Cookin' по развитию стартапов с помощью различных мероприятий. Последняя значительно расширила сообщество Bluesky и создала сайт dSocialCommons, где все желающие присоединяются к развитию проекта.

Наконец, в 2021 году была создана компания Bluesky PBLLC. Сообщество при этом продолжило действовать как отдельная организация. Сейчас Bluesky PBLLC разрабатывает социальную сеть и пытается привлечь к сотрудничеству другие соцсети.

Что особенного в Bluesky

Bluesky задумана как открытая экосистема приложений для интернет-пользователей. Authenticated Transport Protocol обеспечивает ее совместимость с любыми социальными сетями, но не все так просто — для этого другие платформы должны переделать свой код и предоставить приложению доступ к своей сети. Идея "демократичного интернета" может не понравиться таким гигантам как Facebook, Twitter или Instagram, которые собирают данные пользователей и используют их в своих целях, например, для демонстрации таргетированной рекламы — основного источника дохода таких компаний.

По словам Джека Дорси, децентрализованный стандарт необходимо социальным сетям, чтобы данные не принадлежали только одной организации. В идеале, модераторов заменят компьютерные алгоритмы, которые позволят людям самим фильтровать контент, отображаемый в ленте. Концепция стала более реалистичной благодаря новым технологиям, таким как блокчейн, способный обеспечить открытый хостинг, управление и монетизацию платформы.

Не стоит обольщаться, ведь команда Bluesky пока еще не приступила к разработке технических инструментов и находится на стадии исследования. Впрочем, они уже назвали вещи, на которых сконцентрируются в первую очередь:

Протокол ATP — перенос учетных записей и обмен данными между разными соцсетями пользователями с полным контролем над процессом.

Алгоритмы — будут отвечать за подбор контента в соцсетях, независимо от людей-модераторов. Bluesky считает, что пользователь сам должен определять, какую информацию хочет видеть, а также создать открытый рынок алгоритм для здоровой конкуренции.

Модерация — неподконтрольные разработчикам автоматизированные службы, которые будут отсеивать мошенников, спамеров и других недоброжелателей еще на этапе регистрации и после публикации постов, "вешая" на них специальные метки. Вдобавок, каждый пользователь тоже сможет оставлять такие метки. Позже сообщество будет решать, как поступить с отмеченным контентом.

Регистрация в Bluesky

Концепция "социального интернета" оказалась довольно популярной, согласно сервису Name Pepper, по состоянию на 30 июня количество пользователей Bluesky перевалило за 180 тысяч, а еще 1,9 млн ожидают в очереди на регистрацию — присоединиться к соцсети можно только по приглашению. В апреле приложение установили 628 тыс. раз — на 606% больше, чем в марте. Пользователи уже опубликовали почти 8 млн постов. 1 июля администрация соцсети сообщила, что временно остановила регистрацию из-за большого наплыва желающих.

Журналисты издания Techcrunch зарегистрировали в Bluesky, получив приглашение. По их мнению, приложение достаточно простое, а по функциональности похожее на Twitter. Любой желающий может поискать приглашение в Twitter или же купить его интернете, к примеру, в американском онлайн-магазине eBay пользователи продают пригласительные по цене от $1. Имея код, можно создать аккаунт на сайте или в приложении Bluesky, предварительно скачав его в App Store или Google Play.

При создании аккаунта новый пользователь должен получить доменное имя Bluesky (you@bsky.social) или указать собственное. После этого необходимо ввести код приглашения, адрес электронной почты, пароль, дату рождения и никнейм. В будущем некоторые моменты можно изменить в настройках профиля, например, аватар и описание.

Ранее эксперты рассказали, какие IT-компании собирают данные об интернет-пользователях. В этой сфере лидирует Meta (Facebook, Instagram), которая использует более 70% персональной информации. Это помогает соцсети зарабатывать на людях, эффективнее показывая им рекламу.

Писали также, что Facebook cледит за людьми, даже если они не пользуются соцсетью. Специалисты назвали несколько способов, как защититься от этого.