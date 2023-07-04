"Осторожно, падает бимба": дроны R-18 разнесли три БМП россиян на фронте (видео)

Украинские военные с помощью БПЛА-разведчиков вычислили место в лесопосадке, где оккупанты прятали боевые машины пехоты и с наступлением темноты уничтожили их.

Рота ударных беспилотников "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ показала, как уничтожает боевые машины пехоты российских военных. Соответсвующее видео опубликовал командир подразделения Роберт Бровди с позывным "Мадяр" на видеохостинге YouTube.

Украинские военные проводили аэроразведку и заметили, что в лесополосе среди деревьев российские оккупанты замаскировали технику. Предположение ВСУ подтвердились после того, как дрон-разведчик вывел на монитор новое изображение.

На нем была четко видна накатанная бронетехникой колея. Однако в какой-то момент машина резко свернула направо и скрылась среди зелени. Дрон снова направили обследовать массив деревьев.

Украинские военные дождались ночи. После того как они точно были уверены в координатах, по которым противник разместил свою технику, к цели вылетел ударный беспилотник R-18. Он завис над бронетехникой и скинул на нее снаряд.

"Осторожно, падает бимба", — прокомментировал работу беспилотника один из военных.

На черно-белых кадрах видео видно, как раздался взрыв, а потом машину охватил огонь. Таким образом за сутки "Птицы Мадяра" уничтожили три боевые машины пехоты.

Напомним, 13 июня "Птицы Мадяра" показали, как дроны подрывают технику ВС РФ. За сутки военным удалось уничтожить 8 танков и БМП противника.

Кроме того в начале июня "Птицы Мадяра" отчиталась об уничтожении российского бронетранспортера. ВС РФ заметили украинский дрон над головами, остановили машину рядом с лесопосадкой и начали в спешке ее покидать как раз перед падением первой гранаты — она взорвалась совсем рядом с одним из оккупантов, но не нанесла ему большого ущерба.