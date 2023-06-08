"Трехочковый бросок": дрон ВСУ отправил гранату механику российского БТР (видео)

Заметив украинский БПЛА, оккупанты начали разбегаться, бросив дорогостоящую технику на произвол судьбы.

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Рота ударных беспилотников "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины отчиталась об уничтожении российского бронетранспортера. Подразделение разместило видеозапись атаки на своем Telegram-канале.

Россияне ехали на БТР где-то на фронте и, вероятно, заметили ударный дрон ВСУ в небе. Они остановили машину рядом с лесопосадкой и начали в спешке ее покидать как раз перед падением первой гранаты — она взорвалась совсем рядом с одним из оккупантов, но не нанесла ему большого ущерба.

Вторую гранату оператор метко забросил с БПЛА прямо в открытый люк для механика-водителя. Неизвестно, успел ли боец выбраться и бронетехники и скрыться в посадке вместе со своими сослуживцами, но сам бронетранспортер должен был значительно пострадать.

"Российский БТР прошел модернизацию", — прокомментировали "Птицы Мадяра". Стоит отметить, что рота под командованием Роберта Бровди с позывным "Мадяр" сейчас действует в районе Угледара и Марьинки.

"Точный трехочковый бросок оператора украинского дрона", — прокомментировал народный депутат и член комитета Верховной Рады по обороне Юрий Мысягин.

Недавно писали, как украинский БПЛА сорвал эвакуацию оккупантов после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Воины 126-й отдельной бригады ТрО заметили российский БТР возле села Крынки и атаковала его дроном-камикадзе. В момент удара на броне ехало много солдат ВС РФ, которые погибли или получили ранения.

Писали также, как оператор дрона ВСУ уничтожил танк Т-72Б изнутри. Он забросил гранату в открытый люк, что привело к возгоранию и полному уничтожению вражеской бронетехники.