Украили миллионы: СБУ задержала хакеров, опустошивших счета украинцев (фото)

Во время спецоперации силовики задержали 12 подозреваемых. Предполагается, что они совершали преступления в сговоре с работниками банков.

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось вычислить и задержать кибепреступников, которые якобы воровали деньги украинцев с банковских счетов. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале СБУ во вторник, 4 июля.

По версии следствия, хакеры из Киева незаконно переводили деньги со счетов людей на свои уже длительное время. Сегодня во время спецоперации силовики задержали 12 членов группировки кибепреступников.

В СБУ считают, что у задержанных были сообщники в разных отделениях банков Украины. Через них они узнавали личную информацию людей, которые открывали депозитные счета. После этого подозреваемые присылали людям на электронную почту ссылки. Объясняли, что по ним нужно перейти, чтобы обновить банковские приложения на смартфонах. В реальности это были фишинговые ссылки, которые давали злоумышленникам доступ к счетам жертв.

Хакеры в частности обокрали депозитный счет одного из нотариусов в городе Киеве и лишили мужчину 10 млн грн. Более того, эти деньги не принадлежали юристу лично, так как средства выделил Фонд гарантирования вкладов физических лиц для выплат вкладчикам банков, которые находятся в процессе ликвидации.

Хакерам удалось обокрасть депозитный счет одного из нотариусов в городе Киеве

Чтобы не оставлять следов, подозреваемые перевели деньги на карты, ранее оформленные на подставных лиц. Во время обыска силовики нашли и эти карты, и компьютерную технику, и сим-карты, которые использовали киберпреступники.

Более того, кроме похищения депозитов украинцев, задержанные занимались торговлей наркотиками. Сотрудники СБУ нашли в квартирах и офисах подозреваемых партию каннабиса на 8 млн грн.

Теперь, если вину хакеров докажет суд, они могут провести в местах лишения свободы 12 лет.

Если вину хакеров докажет суд, они могут провести в местах лишения свободы 12 лет Фото: СБУ

Напомним, в начале июля расследователи рассказали о том, кто стоит за группой кибертеррористов "Солнцепек". Группировка хакеров каждый месяц наносит удары по украинской инфраструктуре и СМИ, но теперь стало известно, кто ими управляет и какие последствия несут их атаки.

А в июне СМИ писали о том, что хакеры взломали радиостанции в РФ. Предполагается, что неизвестные хакеры провели атаку на серверы или спутники РФ и осуществили подмену сигналов для оглашения информации.