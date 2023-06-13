"Освободительная армия идет на Крым": хакеры взломали радиостанции в РФ, — росСМИ

Предполагается, что неизвестные хакеры провели атаку на серверы или спутники РФ и осуществили подмену сигналов для оглашения информации.

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В День России, 12 июня, радиостанции в Калининграде и Свердловской области стали жертвами хакерской атаки. Хакеры проникли в систему эфира и передали сообщение о "освободительной армии, идущей в Крым" жителям через радиоэфир. Об этом сообщает российское медиа Baza.

В течение дня 12 июня на радиостанциях "Ретро FM" и "Россия" в Свердловской области началось вещание, в котором рассказывалось о "освободительной армии" и призывалось население укрыться в убежищах. Также было озвучено заявление о том, что Крым "вскоре станет украинским".

Позже, аналогичное произошло и с эфиром радиостанции "Европа Плюс" в Калининграде, где мужским голосом было объявлено жителям о "сборе добровольческого отряда для отправки в Украину с целью взятия Республики Крым".

Российские правоохранительные органы начали расследование и поиск лиц, причастных к инциденту. По информации, которая была озвучена на радиостанциях, предполагается, что неизвестные хакеры, вероятно, провели атаку на серверы или спутники и осуществили подмену сигналов.

Напомним, что 8 июня стало известно, что в интернете распространяется база с личными данными клиентов крупных сетей России. Очередная утечка исходит от хакера, которые ранее выкладывал персональные данные клиентов "Сбербанка".

Кроме того, хакеры Главного управления разведки Украины взломали систему российского завода "Донвард — Гидравлические системы" в Ижевске. Россияне смогут запустить ПО на локальном уровне примерно через 3 дня, однако восстановление информации займет не менее месяца, при этом вернуть получится только часть данных, поскольку значительная их часть удалена безвозвратно.