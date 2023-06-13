"Визвольна армія йде на Крим": хакери зламали радіостанції в РФ, — росЗМІ

Передбачається, що невідомі хакери провели атаку на сервери або супутники РФ та здійснили заміну сигналів для оголошення інформації.

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У День Росії, 12 червня, радіостанції у Калінінграді та Свердловській області стали жертвами хакерської атаки. Хакери проникли в систему ефіру і передали повідомлення про "визвольну армію, яка йде до Криму" мешканцям через радіоефір. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Протягом дня 12 червня на радіостанціях "Ретро FM" та "Росія" в Свердловській області почалося мовлення, в якому розповідалося про "визвольну армію" та закликалося населення сховатися у сховищах. Також було озвучено заяву про те, що Крим "невдовзі стане українським".

Пізніше, аналогічне сталося і з ефіром радіостанції "Європа Плюс" у Калінінграді, де чоловічим голосом було оголошено мешканцям про "збір добровільного загону для відправки в Україну з метою взяття Республіки Крим".

Російські правоохоронні органи розпочали розслідування та пошук осіб, причетних до інциденту. За інформацією, яка була озвучена на радіостанціях, передбачається, що невідомі хакери, ймовірно, провели атаку на сервери або супутники та підміну сигналів.

Нагадаємо, що 8 червня стало відомо, що в інтернеті поширюється база із особистими даними клієнтів великих мереж Росії. Черговий витік походить від хакера, який раніше викладав персональні дані клієнтів "Сбербанку".

Крім того, хакери Головного управління розвідки України зламали систему російського заводу "Донвард — Гідравлічні системи" в Іжевську. Росіяни зможуть запустити програмне забезпечення на локальному рівні приблизно через 3 дні, проте відновлення інформації займе не менше місяця, при цьому повернути вийде лише частина даних, оскільки значна частина їх видалена безповоротно.