Повернули у докомп'ютерну еру: хакери ГУР зламали оборонний завод в Іжевську, — ЗМІ

Підприємство виробляє деталі для бронетехніки ЗС РФ. Як стверджують джерела, підприємство втратило цінні дані та ПЗ, необхідне для роботи обладнання.

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Хакери Головного управління розвідки України зламали систему російського заводу "Донвард — Гідравлічні системи" в Іжевську. Про це пише видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела, близькі до української розвідки.

"Донвард — Гідравлічні системи" виготовляє компоненти для російської військової техніки. Як стверджує джерело, в результаті кібератаки розвідникам не вдалося повністю зупинити роботу підприємства, проте вони сильно ускладнили його роботу. Росіяни зможуть запустити програмне забезпечення на локальному рівні приблизно через 3 дні, проте відновлення інформації займе не менш як місяць, при цьому повернути вийде лише частина даних, оскільки значна частина їх видалена безповоротно.

Хакери знищили мережеві файлові сховища (NAS) обсягом 50 ТБ, а також велику кількість проєктної документації та креслень дослідно-конструкторських робіт, складених з 2007 року до теперішнього часу, а також базу даних клієнтів. Крім того, фахівці зашифрували доменну мережу, що складається з понад 200 комп'ютерів та серверів, викликали збій у роботі програм (ведення баз даних), СУП (управління персоналом), PML (управління життєвим циклом виробництва), PDM (управління всією інформацією про продукцію).

Ще вони здійснили "дефейс" сайту "Донвард" – замінили його сторінки на інші. Головна сторінка демонструє логотип угрупування TWELVE, хоча окремі сторінки ще можна відкрити. За словами джерела, зараз співробітники заводу "гарячково згадують, як працювали в докомп'ютерну еру".

Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання TWELVE, яке у квітні атакувало сервери федеральної митної служби РФ. Як пише РБК, подібні кібератаки зазвичай влаштовують за підтримки українських спецслужб, і у випадку з "Донвардом" хакерів курували кіберсили ГУР Міноборони України.

Раніше хакерська група "Сонцепек" з РФ заявила, що зупинила постачання гаубиць DANA та Zuzana 2 для ЗСУ, а також бронежилетів, бронеавтомобілів та БПЛА. Вони нібито знищили 30 серверів та близько 2000 комп'ютерів Південного гірничо-збагачувального комбінату. На самому підприємстві кібератаку спростували.