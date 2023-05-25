Російські хакери заявили про зупинення постачання гаубиць DANA та Zuzana 2 для ЗСУ: що відомо

Хакерська група РФ "Сонцепек" стверджує, що викрала важливі файли, без яких постачання озброєнь Україні через ПГЗК буде неможливим. Фокус з'ясовував, чи це правда.

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"Бронежилети, бронеавтомобілі, безпілотники, гаубиці DANA та Zuzana 2 тепер недоотримають ЗСУ завдяки нашому злому", — стверджують кіберзлочинці на своєму телеграм-каналі. Вони виклали архів документів, через крадіжку яких нібито тепер Південний гірничо-збагачувальний комбінат не зможе працювати. Фокус нікому не рекомендує завантажувати цей архів, оскільки в ньому можуть бути "подарунки" від хакерів.

За заявою російських хакерів, їм вдалося "знищити понад 30 серверів (бази даних, системи резервного копіювання та оновлення ПЗ) і близько 2000 комп'ютерів". Російські кібертерористи також заявили, що паралізували логістику підприємства, процеси управління та контролю виробництва.

Фокус звернувся до пресслужби ПГЗК, і Михайло Корсаков, менеджер із зовнішніх комунікацій ПГЗК, відповів так:

"Ми чули про це повідомлення. Наразі немає жодної інформації про глобальні порушення периметра безпеки комп'ютерних систем підприємства. Якщо спроби атак і відбувалися, то вони були відбиті, а всі наслідки усунуті. Ні про який "збій у логістиці" чи "збій у постачанні" не може бути й мови. Усі системи ПГЗК працюють у штатному режимі, а комп'ютерні мережі надійно захищені".

Раніше Фокус писав, що українські хакери знайшли єдине фото розвідника з РФ, якого розшукує ФБР.