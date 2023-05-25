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Диджитал Российско-украинская война

Русские хакеры заявили об остановке поставки гаубиц DANA и Zuzana 2 для ВСУ: что известно

хакер, взлом, кибератака
Фото: Getty | Иллюстративное фото: российскиу хакеры утверждают, что уничтожили сервера ЮГОК

Хакерская группа РФ "Солнцепек" утверждает, что похитила важные файлы, без которых поставки вооружений Украине через ЮГОК будут невозможными. Фокус выяснял, правда ли это.

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"Бронежелеты, бронеавтомобили, беспилотники, гаубицы DANA и Zuzana 2 теперь недополучат ВСУ благодаря нашему взлому", — утверждают киберпреступники на своем телеграмм-канале. Они выложили архив документов, из-за кражи которых якобы теперь Южный горно-обогатительный комбинат не сможет работать. Фокус никому не рекомендует скачивать этот архив, поскольку в нем могут находиться "подарки" от хакеров.

По заявлению российских хакеров, им удалось " уничтожить более 30 серверов (базы данных, системы резервного копирования и обновления ПО) и около 2000 компьютеров". Российские кибертеррористы также заявили, что парализовали логистику предприятия, процессы управления и контроля производства.

Фокус обратился в пресс-службу ЮГОК и Михаил Корсаков, менеджер по внешним коммуникациям ЮГОК ответил следующее:

"Мы слышали об этом сообщении. На данный момент нет никакой информации о глобальных нарушениях периметра безопасности компьютерных систем предприятия. Если попытки атак и происходили, то они были отбиты, а все последствия устранены. Ни о каком "сбое в логистике" или "сбое в поставках" не может быть и речи. Все системы ЮГОК работают в штатном режиме, а компьютерные сети надежно защищены".

Ранее Фокус писал, что украинские хакеры нашли единственное фото разведчика из РФ, которого разыскивает ФБР.