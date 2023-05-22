Українські хакери знайшли єдине фото розвідника з РФ, якого розшукує ФБР
Віктор Нетикшо керував групою російських офіцерів ГРУ, яка причетна до втручання у вибори США 2016 року.
Українські хакери команди "Кібер Спротив" спільно з волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm провели унікальну операцію, в результаті якої знайшли єдине фото російського розвідника, котрого розшукує ФБР за втручання у вибори США у 2016 році. Ним виявився один із 12 офіцерів розвідки РФ полковник Віктор Нетикшо, повідомляє InformNapalm у публікації від 22 травня.
У матеріалі йдеться, що українським хакерам вдалося зламати електронну пошту дружини командира 85-го головного центру спеціальної служби ГРУ Нетикшо, який до 2018 року очолював в/ч 26165 та був куратором російських хакерів, винних у кіберзлочинах проти багатьох країн світу.
"Сенсаційність цього злому полягає в тому, що хакерам вдалося отримати єдине унікальне фото та деякі інші особисті документи полковника Віктора Борисовича Нетикша", — повідомили у спілці.
Автори публікації зазначили, що ФБР мало фотографії 11 офіцерів ГРУ, причетних до втручання у вибори 2016 року, але фото головного з них не було. Проте завдяки зламу пошти Оксані Нетикшо вдалося отримати доступ до особистих даних російського розвідника.
Що відомо про Нетикша
57-річний Віктор Нетикшо уродженець Чити. Паспорт РФ: 4516565233, видано 04.04.2016.
Адреса прописки: м. Москва, пр. Карамзіна буд. 1 корп. 3 кв. 422. Посвідчення водія: 9907 777420.
Сім'я розвідника придбала у 2022 році за майже 2,5 млн рублів нежитлове приміщення площею 13 кв. м у Москві на вул. Вавилова будинок 4. При цьому Оксана Нетикшо зареєстрована у кв. 198 за тією ж адресою.
"Ймовірно, саме там мешкає вся їхня родина і купує собі додаткові приміщення під господарські чи інші потреби", — зазначили в Inform Napalm.
Щодо фотографії співробітника російських спецслужб, то її оприлюднення має важливе значення. Зокрема, про це написав у Twitter журналіст інформаційного агентства Reuters Рафаель Саттер.
"Неясно, чи багато цінного було вкрадено, але — якщо це правда — ми нарешті можемо назвати ім'я головного обвинуваченого у справі Нетикша", — написав Саттер.
"Таким чином, українським хакерам вдалося за допомогою злому поштової скриньки дружини російського полковника дістати набагато більше інформації про нього, включаючи його особисте фото, яке не мало ФБР США", — підсумували автори матеріалу, додавши при цьому, що всі дані про розвідника були передані у відповідні структури.
Раніше повідомлялося, Держдепартамент США пропонує нагороду в 10 млн доларів будь-кому, хто допоможе в затриманні особливо небезпечного хакера Михайла Матвєєва, якого звинувачують у скоєнні великої кількості кібератак на критичну інфраструктуру Сполучених Штатів та важливі об'єкти інших країн.