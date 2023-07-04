Военные "скрестили" роботов и бронетехнику: как новая технология усилит армию

Инженеры продемонстрировали технологию MUM-T, которая помогает вместе координировать их на поле боя.

Компания BAE Systems объявила об успешных испытаниях технологии Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), объединяющую бронемашины с роботизированными беспилотниками, сообщает Army Recognition. Для эксперимента использовались машины-амфибии (ACV) C4UAS с колесной формулой 8x8, которую "связали" с комплексом Rex MK II израильской компании IAI/ELTA Systems Ltd.

Что такое MUM-T

Это передовая технология, позволяющая эффективно взаимодействовать пилотируемым и беспилотным транспортным средствам. Предполагается, что она даст значительные преимущества при координации задач, принятии решений и снижении риска для войск. Интегрируя MUM-T в планирование миссии, можно расширить оперативные параметры, обеспечивая лучшую ситуационную осведомленность и повышенную способность реагировать на неопределенные и враждебные условия, а как результат — увеличить шансы на успех боевой миссии.

Цель проведенной демонстрации состояла в том, чтобы доказать возможности координации между пилотируемыми и беспилотными транспортными средствами, чтобы повысить эффективность проведения операций и снизить риски для военных.

На какой технике тестировали систему

В основе эксперимента лежит автономная система Rex MK II, обеспечивающая непосредственную поддержку пехотных подразделений. Этот беспилотный автономный автомобиль, оснащенный универсальными возможностями, может выполнять множество важных задач. Он обеспечивает тактическую логистическую поддержку, тактическую разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), а также способен обнаруживать цели и эвакуировать раненых.

Rex MK II имеет режим вождения "следуй за мной", адаптированный для пехоты, и может нести полезную нагрузку до 1,25 тонны. Благодаря гибридной электрической установке броневик может преодолеть более 300 километров (примерно 70 километров в скрытом режиме от систем РЭБ). Причем машиной можно управлять дистанционно за пределами прямой видимости и полностью перевести ее в автоматизированный режим при необходимости. Кроме того, Rex MK II не слишком большой, а потому его можно доставить на поле боя прямо на вертолете.

Еще одним броневиком в эксперименте был ACV C4UAS. Это бронированная машина-амфибия с колесной формулой 8x8 с надежной защитой, мобильностью и интегрированными системами, которые делают ее ценным активом для военных операций, обеспечивая повышенную живучесть, универсальность и успешное выполнение задач как на суше, так и на воде. Эта адаптируемая амфибийная платформа, разработанная в сотрудничестве с Iveco Defense Vehicles и сочетающая в себе возможности управления, контроля, связи и вычислений с беспилотными авиационными системами (БАС).

Что показал эксперимент

Инженеры утверждают, что успешная демонстрация возможностей MUM-T свидетельствует об универсальности и возможностях расширения функций амфибии ACV C4UAS. Благодаря совместному управлению сразу несколькими боевыми аппаратами армейские подразделения получают преимущество перед врагом: лучший контроль поля боя, более быстрое принятие решений и защиту личного состава.

В компании BAE Systems отмечают, что ее многолетнее сотрудничество с Iveco Defense Vehicles в разработке Rex MK II, ACV C4UAS и интеграции технологии MUM-T является огромным шагом вперед для изменения стратегий в военных операциях. Все это создает основу для более эффективного и универсального ведения войны в будущем.

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