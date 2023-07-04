"Нас ждут войны роботов и ИИ": военный раскрыл, когда "умная" техника заменит треть армии

Треть вооруженных сил будет роботизирована, а искусственный интеллект изменит ход войн, уверяет американский генерал Марк Милли.

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Пентагон уже активно экспериментирует с искусственным интеллектом, который будет управлять истребителем F-16, а Россия так же испытывает роботизированные устройства. Об этом сообщает Голос Америки, ссылаясь на главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

Вооруженные силы США вскоре опубликуют новую доктрину по модернизации армии, которая будет включать, в частности, использование искусственного интеллекта и квантовых вычислений. По словам Марка Милли, что одной из приоритетных задач США является оптимизация технологий, в том числе искусственного интеллекта, для ведения войны.

Как ИИ изменит армию США

Главная задача искусственного интеллекта – не лишить военных аналитиков работы, а сделать войну менее смертоносной. Организация Foreign Policy сообщает о "тайной программе" ВВС США, которая является попыткой развития искусственного интеллекта — "Доминирование в воздухе следующего поколения". По этой программе около тысячи БПЛА будут работать вместе с 200 обычными истребителями.

По мнению генерала ВВС США в отставке Чарльза Волда, автономность и беспилотники "помогут решить проблему нехватки кадров среди летчиков".

В свою очередь Марк Милли убежден, что в ближайшие 10-15 лет каждая третья единица в армии будет роботизирована. По его словам, нынешняя робототехника под управлением нейросетей может реализовать один из главных военных принципов китайского мыслителя Сунь Цзы: "Увидьте себя и врага, и вы выиграете тысячи битв". Милли говорит, что благодаря нейросетям и БПЛА "мы сможем видеть себя и видеть врага гораздо точнее и объективнее, чем сейчас". Согласно его прогнозу, в ближайшей перспективе мы увидим беспилотные военно-воздушные силы и военно-морской флот "без матросов" или "танк без экипажа".

В США уже учат ИИ управлять боевым истребителем F-16 Фото: U.S. Air Force

Как ИИ влияет на войну в Украине

Пока эксперты и члены правительства обсуждают целесообразность использования искусственного интеллекта в процессе принятия военных решений, технология уже продемонстрировала свою пользу, в частности, как инструмент для предсказания российского вторжения в Украину.

Как свидетельствует генерал армии США в отставке Стэнли Маккристал для статьи в Foreign Policy, модели на основе искусственного интеллекта анализировали ситуацию в армии РФ и дали "ужасный и правдивый" прогноз того, что Россия вторгнется в Украину. Это было еще на том этапе, когда вероятность войны все еще обсуждалась в Вашингтоне и других западных столицах как теоретическая.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время своего выступления перед журналистами подчеркнул, что совсем не удивлен медленным контрнаступлением ВСУ, в отличие от того, что прогнозировали аналитические инструменты ИИ для военных.

Нейросети предсказывали нападение России на Украину Фото: Steve Stover

"Война на бумаге и настоящая война отличаются. На реальной войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой, настоящие люди в боевых машинах", — подчеркнул генерал.

"Когда компьютер говорит, что армия будет продвигаться с такой-то скоростью и захватит такой-то пункт, это не значит, что в реальности все произойдет именно так. Компьютер просчитывает идеальные условия и идеальные совпадения всех факторов, но в реальной жизни и на реальном поле боя так не бывает. Нейросети – полезнейший инструмент аналитики, но люди должны осознавать реальность и учитывать ее", — подчеркнул Милли.

Ранее Фокус писал, что военные инженеры создадут автономную лодку под управлением ИИ. На что она будет способна и как пригодится в армии.