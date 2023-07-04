"Смогли наладить сборку". Украину атакуют новые дроны, сделанные на заводе в РФ, — эксперт

На обломках Shahed, прилетевших в последние несколько дней, украинские специалисты заметили необычные серийные номера.

В России с высокой вероятностью уже работает собственный завод по выпуску ударных дронов Shahed. Более того, ВС РФ уже успели применить в Украине первую партию этих БПЛА, написал эксперт Института им. Александра Поля Павел Вернивский на своей странице в Facebook 4 июля.

Он опубликовал фото крыла Shahed-136, которым ВС РФ несколько дней назад атаковали территорию Украины. На нем выведена надпись "Герань-2", которым россияне уже давно метят иранские дроны-камикадзе, но эксперт обратил внимание на другой момент — маркировку "Ы002".

Как объяснил Павел Вернивский, это — серийный номер производства дрона, но еще до недавнего времени на сбитых силами ПВО Shahed стояла другая комбинациях букв и цифр: М1200. В этом случае порядковый номер указывал на то, сколько уже БПЛА сошли с конвейера.

По мнению эксперта, именно нехарактерная буква и маленькое число в серийном номере сбитой "Герани" указывает на то, что РФ начала сама производить эти дроны. Он предполагает, что завод россияне начали строить не раньше, чем в декабре 2022 года.

"Выглядит как намек на советский фильм "Операция Ы". Почему Ы? Чтобы никто не догадался", — прокомментировал Павел Вернивский. — "Да, они не разрабатывали этот дрон. Но смогли взять зарубежную технологию и в очень короткие сроки наладить сборку этих дронов".

С высокой вероятностью в РФ начали выпускать собственные Shahed для атаки по Украине

Ранее появилась информация, что Россия договорилась с Ираном о запуске завода для сборки Shahed в Татарстане. Предполагается, что полноценное производство за несколько лет развернут на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга".

А в конце июня аналитики заявили, что российская армия получила артиллерийские боеприпасы из Ирана. По информации проекта Ukraine Weapons Tracker, зафиксированы иранские 122-мм снаряды OF-462, которые теперь есть у российских артиллеристов.