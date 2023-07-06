Лучшие телевизоры в Украине: топ-5 новых моделей 2022-2023 годов, какую лучше купить

Из-за войны в Украину привозят не так много новинок, как раньше, но покупателям есть из чего выбрать даже в 2023 году — отличные модели предлагают Samsung, Sony, LG и TCL.

Индустрия электроники не стоит на месте, поэтому на рынке появляются все более совершенные телевизоры. Фокус отобрал десять лучших моделей 2022-2023 годов, которые сейчас можно купить в Украине.

Мы изучили рынок телевизоров и выбрали новые модели от популярных брендов, которые выделяются своими характеристиками. Для примера взяли панели диагональю 55 дюймов, поскольку они средние по размеру и цене в своих линейках, однако нужно учитывать, что в продаже, как правило, есть версии меньше и дешевле или больше и дороже. Стоимость приводим минимальную, указанную на сайте Hotline, который показывает предложения от различных онлайн-магазинов Украины.

TCL 55C645

Из-за войны в Украину попадает мало новинок 2023 года, и среди них выделяется TCL C645. Это бюджетная модель, которая обладает приятной ценой и довольно хорошими характеристиками. По мнению обозревателей сайта What Hi-Fi, телевизор отлично подойдет людям, которые не хотят тратить много денег на дорогостоящие флагманы, хотя он немного уступает им по качеству. Стоимость TCL C645 в Украине начинается от 19 900 грн.

Технические характеристики TCL 55C645:

габариты — 1225 х 763 х 356 мм;

вес — 11,3 кг;

тип матрицы — QLED;

разрешение экрана — 3840x2160 (4К);

яркость — 450 нит;

частота — 60 Гц (разгон до 120 Гц);

угол обзора — 178/178;

операционная система — Android;

Smart TV — Google TV;

управление со смартфонов — Android, iOS;

управление голосом — есть;

разъемы — USB 2.0 х 2, композитный х 1, выход для наушников х 1, цифровое аудио х 1,

HDMI 2.1 х 3;

аудиосистема — динамики (2 х 10 Вт), Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS.

Sony BRAVIA XR A80K

Телевизор обеспечивает превосходное изображение, обладает надежной аудиосистемой, понятным интерфейсом Google TV и весьма удобным пультом дистанционного управления. Сайт Tom's Guide назвал Sony BRAVIA XR A80K одним из лучших OLED-телевизоров, которые сейчас можно приобрести, хотя некоторые модели могут похвастаться более качественной картинкой или меньшей задержкой ввода во время видеоигр. Все телевизоры Sony Bravia XR оснащены Cognitive Processor XR — набором функций, предназначенных для улучшения цветопередачи, контрастности, четкости и обработки движения, чтобы показывать видео так, как задумали создатели. Стоимость телевизора в Украине начинается от 49 641 грн.

Изображение на телевизоре Sony BRAVIA XR A80K Фото: Скриншот

Технические характеристики Sony BRAVIA XR A80K:

габариты — 1227 х 738 х 330 мм;

вес — 19,5 кг;

тип матрицы — OLED;

разрешение экрана — 3840x2160 (4К);

яркость — 785 нит;

частота — 100 Гц;

угол обзора — 178/178

операционная система — Android;

Smart TV — Google TV;

управление со смартфонов — Android, iOS;

управление голосом — есть;

разъемы — USB 2.0 х 2, композитный вход х 1, HDMI 2.1 х 4;

аудиосистема — динамики (3 по 10 Вт), сабвуфер (2 по 10 Вт), Dolby Digital Plus,

Dolby Atmos.

LG C2 OLED

Этот телевизор вышел на рынок в марте 2022 года и до сих пор считается одним из лучших представителей бренда LG. Он обладает хорошим соотношением цены и качества, прекрасным изображением, высокой контрастностью, высоким уровнем производительности, большим количеством функций и возможностями для видеоигр. Недостатками этой модели обозреватели сайта The Verge считают недостаточно высокую яркость, иногда бликующий глянцевый экран и не самую удобную операционную систему webOS. Цена LG C2 OLED в Украине варьируются от 38 480 до 76 999 грн в зависимости от магазина. Cтоит отметить, что в январе 2022 года компания выпустила флагманский телевизор LG G5, который тоже продается в Украине, но он мало чем отличается от C2, помимо большей яркости, а стоит примерно на 20 000 грн больше.

Телевизор LG C2 2022 года выпуска Фото: Скриншот

Технические характеристики LG C2 OLED:

габариты — 1222 х 703 х 45 мм;

вес — 12,7 кг;

тип матрицы — OLED;

разрешение экрана — 3840x2160 (4К);

яркость — 740 нит;

частота — 120 Гц;

угол обзора — 178/178;

операционная система — webOS;

Smart TV — LG Smart TV;

управление со смартфонов — Android, iOS;

управление голосом — есть;

разъемы — USB 2.0 х 3, цифровое аудио х 1; для наушников х 1; HDMI 2.1 х 4;

аудиосистема — динамики (2 по 20 Вт), сабвуфер (2 по 10 Вт), OLED Surround, Dolby Atmos.

Samsung S95B

Модель 2022 года, которая до сих пор пользуется популярностью на рынке благодаря высокому качеству изображения и относительно низкой цене. В этом телевизоре Samsung реализовала свою фирменную технология "квантовых точек", которую обычно использует в QLED-панелях. Она обеспечивает лучшую цветопередачу и более высокую яркость. Busines Insider в мае 2023 года признал Samsung S95B лучшим выбором среди OLED-телевизоров с разрешением 4К. Минусами аналитики считают отсутствие функции DolbyVision и риск выгорания пикселей. В Украине Samsung S95B продаются по цене от 44 030 грн.

Телевизор Samsung S95B демонстрирует отличную цветопередачу Фото: Скриншот

Технические характеристики Samsung S95B:

габариты — 1225,4 х 774,5 х 288,2 мм;

вес — 20,7, кг;

тип матрицы — OLED;

разрешение экрана — 3840x2160 (4К);

яркость — 1,050 нит;

частота — 120;

угол обзора — 178/178;

операционная система — Tizen;

Smart TV — Samsung Smart TV;

управление со смартфонов — Android, iOS;

управление голосом — есть;

разъемы — USB 2.0 х 2, цифровое аудио х 1, HDMI 2.1 х 4;

аудиосистема — динамики (4 по 10 Вт), сабвуфер (2 по 10 Вт), Dolby Digital Plus, Dolby Atmos.

Samsung QN900C

В 2023 году Samsung привезла в Украину новую линейку телевизоров Neo QLED, а среди них Samsung QN900C, которая стала самой дорогой, но и самой крутой моделью сезона. Главной особенностью стали передовые матрицы с технологией Quantum Mini LED, обеспечивающей сверхточное, контрастное изображение и отличную яркость благодаря миниатюрным светодиодам с "квантовыми точками". Стоит также отметить искусственный интеллект Neural Quantum Processor, который улучшает видео и подгоняет его под высокое разрешение экрана. Стоимость Samsung QN900C в Украине начинается от 136 000 грн, а минимальная диагональ экрана — 65 дюймов.

Телевизор Samsung QN900C выводит просмотр видео на новый уровень Фото: Скриншот

Технические характеристики Samsung QN900C

габариты — 1433 x 893 x 268 мм;

вес — 32,5 кг;

тип матрицы — QLED;

разрешение экрана — 7680x4320 (8К);

яркость — 2433,6 нит;

контраст — Quantum Matrix Technology Pro

частота — 120 Гц;

угол обзора — 178/178;

операционная система — Tizen;

Smart TV — Samsung Smart TV;

управление со смартфонов — Android, iOS;

управление голосом — есть;

разъемы — USB 2.0 х 3; HDMI 2.1 х 4;

аудиосистема — динамики (6 по 10 Вт), сабвуфер (2 по 15 Вт); Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Q-Symphony.

Стоит напомнить, что недавно Xiaomi выпустила новый телевизор по цене смартфона — всего за $80. Он получил экран с диагональю 32 дюйма и довольно неплохие характеристики.