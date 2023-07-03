Xiaomi выпустила новый смарт-телевизор по цене смартфона: что в нем необычного

Телевизор получил 32-дюймовую ЖК-панель, светодиодную подсветку и неплохие характеристики за свои деньги.

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Китайская компания Xiaomi представила новый бюджетный смарт-телевизор Xiaomi TV EA32, который можно приобрести за $80. Информацию об этой новинке в мире техники опубликовал сайт Gizmochina в конце июня.

В четверг, 29 июня, бренд Xiaomi представил 32-дюймовый телевизор TV EA32. В Китае эту модель уже можно купить за 599 иен, что эквивалентно $80. Это средняя стоимость бюджетного смартфона в 2023 году. Компания-создатель уже предупредила о том, что, скорее всего, этот телевизор не попадет на европейский рынок. Купить его можно будет только непосредственно в торговых центрах Китая или на сайтах китайских онлайн-магазинов.

Технические характеристики Xiaomi TV EA32 2023

Телевизор получает питание от безымянного 64-битного чипа, состоящего из четырехъядерного процессора. Производитель заостряет внимание на том, что в более старой модели телевизора был установлен двухъядерный чипсет Amlogic.

Именно то, что новую модель телевизора Xiaomi в 2023 году оснастили этим чипом, устройство получило возможность работать с двухдиапазонным Wi-Fi

Благодаря новому чипу телевизор теперь поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. Оперативная память этой модели TV составляет 1 ГБ, а емкость ее хранилища — 8 ГБ.

Каркас этой модели телевизора разработчики выполнили из металла. Он обрамляет ЖК-панель с подсветкой, диагональю в 32 дюйма, способной обновляться с частотой 60 Гц. Расширение этой панели — 1366 x 768 пикселей (HD). Благодаря таким техническим данным, пользователь может смотреть любимые фильмы и программы под углом обзора в 178 градусов.

Новинка от Xiaomi также оснащена двумя динамикам по 8 Вт, которые поддерживают DTS-HD. В телевизоре есть порт HDMI, порт AV, а также два порта USB и антенна.

Устройство способно загружать MIUI для TV 3.0. Это означает, что телевизор поддерживает китайские потоковые платформы и может интегрироваться с системой "умный дом" Mijia.

В Китае презентовали новый телевизор Xiaomi TV EA32 со светодиодной подсветкой и системой "умный дом"

Напомним, в январе 2023 года эксперт рассказал, почему телевизоры дешевеют, а другие гаджеты — дорожают. Смарт-телевизоры сейчас похожи на поисковые системы, социальные сети и почтовые сервисы, предоставляющие вам бесплатные услуги в обмен на то, что они следят за вами.

Также СМИ писали о том, что на рынок поступил самый абсурдный телевизор, который стоит $3 тыс. работает на батареях и отваливается от стены. Displace TV может рухнуть со стены прямо на пол, если все его аккумуляторы разрядятся.