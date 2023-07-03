Xiaomi випустила новий смарт-телевізор за ціною смартфона: що в ньому незвичайного

Телевізор отримав 32-дюймову РК-панель, світлодіодне підсвічування і непогані характеристики за свої гроші.

Related video

Китайська компанія Xiaomi представила новий бюджетний смарттелевізор Xiaomi TV EA32, який можна придбати за $80. Інформацію про цю новинку у світі техніки опублікував сайт Gizmochina наприкінці червня.

У четвер, 29 червня, бренд Xiaomi представив 32-дюймовий телевізор TV EA32. У Китаї цю модель уже можна купити за 599 єн, що еквівалентно $80. Це середня вартість бюджетного смартфона у 2023 році. Компанія-розробник уже попередила про те, що, найімовірніше, цей телевізор не потрапить на європейський ринок. Купити його можна буде тільки безпосередньо в торгових центрах Китаю або на сайтах китайських онлайн-магазинів.

Технічні характеристики Xiaomi TV EA32 2023

Телевізор отримує живлення від безіменного 64-бітного чіпа, що складається з чотириядерного процесора. Виробник загострює увагу на тому, що в старішій моделі телевізора було встановлено двоядерний чипсет Amlogic.

Саме те, що нову модель телевізора Xiaomi у 2023 році оснастили цим чипом, пристрій отримав можливість працювати з дводіапазонним Wi-Fi

Завдяки новому чіпу телевізор тепер підтримує дводіапазонний Wi-Fi. Оперативна пам'ять цієї моделі TV становить 1 ГБ, а місткість її сховища — 8 ГБ.

Каркас цієї моделі телевізора розробники виконали з металу. Він обрамляє РК-панель з підсвічуванням, діагоналлю 32 дюйми, здатною оновлюватися з частотою 60 Гц. Розширення цієї панелі — 1366 x 768 пікселів (HD). Завдяки таким технічним даним, користувач може дивитися улюблені фільми та програми під кутом огляду в 178 градусів.

Новинка від Xiaomi також оснащена двома динаміками по 8 Вт, які підтримують DTS-HD. У телевізорі є порт HDMI, порт AV, а також два порти USB і антена.

Пристрій здатний завантажувати MIUI для TV 3.0. Це означає, що телевізор підтримує китайські потокові платформи і може інтегруватися з системою "розумний дім" Mijia.

У Китаї презентували новий телевізор Xiaomi TV EA32 зі світлодіодним підсвічуванням і системою "розумний дім"

Нагадаємо, у січні 2023 року експерт розповів, чому телевізори дешевшають, а інші гаджети — дорожчають. Смарт-телевізори зараз схожі на пошукові системи, соціальні мережі та поштові сервіси, які надають вам безкоштовні послуги в обмін на те, що вони стежать за вами.

Також ЗМІ писали про те, що на ринок надійшов найабсурдніший телевізор, який коштує $3 тис. працює на батареях і відвалюється від стіни. Displace TV може звалитися зі стіни просто на підлогу, якщо всі його акумулятори розрядяться.