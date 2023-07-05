Китайский боевой дрон Scorpion A стал смертоноснее: что в нем изменили

Китай все больше делает упор на беспилотные технологии и продолжает модернизировать свои лучшие дроны.

Военные инженеры КНР привнесли улучшения в один из лучших своих ударных беспилотников Scorpion A, сообщает издание Janes. Теперь этот дрон способен нести гораздо больше ракет и бомб для уничтожения сил противника.

Одним из главных ключевых моментов в модернизации этого БПЛА стало добавление трех новых точек подвески для крепления различных боеприпасов — теперь их семь. Китайские военные уже испытали обновленный Scorpion A в реальных условиях и тесты прошли успешно, по крайней мере, так сообщил государственный телеканал CCTV.

Если говорить о боевых характеристиках Scorpion A, то этот ударный беспилотник способен атаковать цели с помощью управляемых высокоточных бомб LS-6-50 и FT-9. Так же в арсенале китайского ударного дрона есть боеприпасы с лазерным наведением GB-25A, а для уничтожения пехоты противника могут применяться бомбы YZ-102A. Ракетные возможности БПЛА включают запуск боеприпасов TS20, TL-2, для борьбы с тяжелой техникой врага могут применяться противотанковые Blue Arrow 11A и Blu Arrow 7.

Улучшенные характеристики дрона Scorpion A Фото: Скриншот

Беспилотник Scorpion A – это дальнобойный ударный дрон, который способен взять на крыло 450 кг боеприпасов и выполнять миссии в течение 40 часов без дозаправки поднимаясь на высоту до 10 км. Его максимальная скорость полета составляет 380 км/ч.

Scorpion-A дебютировал на выставке Airshow China 2021 в Чжухае. Это полностью китайский дрон, разработанный компанией Sichuan Tengdun Technology и первая в мире крупногабаритная высокопроизводительная система беспилотных летательных аппаратов с тремя двигателями. Он имеет размах крыльев 20 метров и имеет уникальный аэродинамический дизайн, который оптимизирует его характеристики и повышает несущую способность. Благодаря возможности нести несколько единиц оборудования, помимо военного применения, он также может использоваться в таких гражданских областях, как спасательные операции, доставка припасов, геологоразведка и метеорологическое наблюдение.

Ранее Фокус писал, что дроны Twin-tailed Scorpion научились летать строем. Эта способность усилит армию Китая.

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