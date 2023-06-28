Дроны Twin-tailed Scorpion научились летать строем: как это усилит армию Китая

БПЛА Twin-tailed Scorpion уже неоднократно замечали вблизи Тайваня и Японии, но только поодиночке. По мнению экспертов, способность действовать "стаями" значитено увеличит боевую мощь.

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Китайская армия впервые показала, как три боевых беспилотника Twin-tailed Scorpion летают в тесном строю. Демонстрацию транслировало Центральное телевидение Китая, передает China News Service (CNS).

В испытаниях приняли участия три беспилотника Twin-tailed Scorpion, вооруженные различными боеприпасами, включая высокоточные бомбы, ракеты и дроны поменьше. Они поочередно взлетели с аэродрома, затем выстроились в несколько формаций, включая линию и треугольник. Как отметили на Центральном телевидении, операторы управляли боевыми БПЛА с помощью наземной станции, и синхронизировать скорость, направление и высоту всех трех аппаратов было очень сложно.

Беспилотники Twin-tailed Scorpion летят строем Фото: Скриншот

TB-001 Twin-tailed Scorpion — это китайские ударно-разведывательные беспилотники, длиной 10 м и с размахом крыла 20 м, оснащенные двумя двигателями и генераторами. Модель обладает максимальной взлетной массой 2800 кг и дальностью полета до 6000 км, разгоняется до 300 км/ч, поднимается на высоту до 8 км и может проводить в воздухе до 35 часов. "Скорпионы" вооружаются высокоточными боеприпасами, включая термобарические бомбы, бронебойные бомбы, бомбы замедленного действия.

Существует также модификация ТБ-А с тремя двигателями и генераторами, которая значительно крупнее. Ее взлетная масса достигает 3250 кг, дальность полета — 8000 км, запас хода — 40 ч, максимальная скорость — 380 км/ч, потолок высоты — 10 км.

Согласно заявлениям Управления обороны острова Тайвань и министерства обороны Японии, в последние годы Twin-tailed Scorpion несколько раз пролетали вблизи Тайваня и над проливом Мияко в Тихом океане, но каждый раз — по отдельности. Как считают эксперты, способность таких крупных дронов летать строем значительно повысят боевые возможности Китая.

Главный редактор пекинского журнала Aerospace Knowledge Ван Янань 27 июня в комментарии Global Times выразил мнение, что демонстрация показала выдающуюся управляемость Twin-tailed Scorpion, поскольку перевозка тяжелых грузов обычно делает самолет менее маневренным. Он добавил: обычно пилотам приходится вручную управлять дронами с земли, но Китай уже работает на программным обеспечением, чтобы сделать этот процесс автономным и формировать строй по одной команде. Если несколько "Скорпионов" будут действовать вместе, то это значительно увеличит боевую мощь за счет большего количества боеприпасов.

Ранее писали, что в Китае хотят создать "невидимые" дроны, чтобы они не достались противнику. В стране задумались над улучшением безопасности после того, как Россия захватила сбитый MQ-9 ВВС США.

Сообщали также, что Китай совершил прорыв в создании беспилотных надводных кораблей. По мнению эксперта Суна Чжунпина, в этой сфере страна занимает первое место по всему миру.