В Китае хотят создать "невидимые" дроны, чтобы они не достались врагу: что придумали

После того как американский дрон MQ-9 попал в руки россиян, в Китае задумались над совершенствованием своих БПЛА и самолетов.

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Чтобы избежать обнаружения противником, китайские дроны должны разрабатываться в стиле "летающего крыла", приводит слова профессора кафедры аэронавтики Северо-Западного политехнического университета в Сиане Ван Чжэнпина портал South China Morning Post. Он основывает свое экспертное мнение на недавнем инциденте, когда разведывательный БПЛА MQ-9, с крылом традиционной конструкции, столкнулся с российским Су-27, в результате чего беспилотник упал в море и был выловлен (как утверждается) россиянами.

Китайские беспилотники следующего поколения могут принять "летающее крыло", чтобы сделать их более незаметными для вражеских самолетов, заявил китайский эксперт в области аэронавтики после того, как американский беспилотник столкнулся с российским истребителем и упал в Черное море.

По мнению профессора, летающее крыло поможет снизить риск столкновений за счет значительного увеличения скорости и маневренности дронов и истребителей. Эта конструкция также упрощает добавление скрытых возможностей, что также может помочь избежать несчастных случаев.

И в Китае уже работают над подобными конструкциями будущих беспилотников и истребителей. Например, китайский транспортный дрон-невидимка FL-2, разработанный Zhongtian Yinkong Technology и представленный в 2019 году, имеет конструкцию летающего крыла. Ожидается, что бомбардировщик нового поколения китайских военных H-20 будет иметь такую ​​же компоновку.

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