У Китаї хочуть створити "невидимі" дрони, щоб вони не дісталися ворогові: що вигадали

Після того, як американський дрон MQ-9 потрапив до рук росіян, у Китаї замислилися над удосконаленням своїх БПЛА та літаків.

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Щоб уникнути виявлення противником, китайські дрони повинні розроблятися в стилі "крила, що літає", наводить слова професора кафедри аеронавтики Північно-Західного політехнічного університету в Сіані Ван Чженпіна портал South China Morning Post. Він засновує свою експертну думку на недавньому інциденті, коли розвідувальний БПЛА MQ-9 з крилом традиційної конструкції зіткнувся з російським Су-27, внаслідок чого безпілотник впав у море і був виловлений (як стверджується) росіянами.

Китайські безпілотники наступного покоління можуть бути побудовані на концепції "крила, що літає", щоб зробити їх більш непомітними для ворожих літаків, заявив китайський експерт в галузі аеронавтики після того, як американський безпілотник зіткнувся з російським винищувачем і впав у Чорне море.

На думку професора, крило, що літає, допоможе знизити ризик зіткнень за рахунок значного збільшення швидкості та маневреності дронів і винищувачів. Ця конструкція також спрощує додавання прихованих можливостей, що також допоможе уникнути нещасних випадків.

І в Китаї вже працюють над подібними конструкціями майбутніх безпілотників та винищувачів. Наприклад, китайський транспортний дрон-невидимка FL-2, розроблений Zhongtian Yinkong Technology та представлений у 2019 році, має конструкцію літаючого крила. Очікується, що бомбардувальник нового покоління китайських військових H-20 матиме таке компонування.

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