Иран хвастается дроном Zhobin, украденным у Польши: cкоро может появиться в Украине

Аналог польского дрона-камикадзе Warmate в иранском исполнении наверняка вскоре получит российская армия оккупантов для ударов по Украине.

На недавнем военном шоу в Иране представители армии показали новый беспилотник Zhobin, который является почти точной копией польского БПЛА Warmate, пишет WP Tech. Издание отмечает, что всего лишь вопрос времени, когда этот беспилотник окажется в руках российских оккупантов, ведь Иран давно и активно поставляет туда все свои боевые дроны.

Про польский Warmate известно, что это дрон-камикадзе (барражирующий боеприпас), который создан благодаря усилиям компании WB Electronics и Военного института технологий вооружения Польши. Его можно использовать для наблюдения и сбора информации, но задача БПЛА — смертоносные атаки на солдат и технику противника. Вес Warmate составляет около 5,7 кг, а скорость достигает 80 км/ч. У него сменные боеголовки (боевые или разведывательные), каждая с разными характеристиками и предназначенные для разных задач. Кстати, дроны Warmate активно и успешно используются ВСУ. С помощью Warmate, например, была недавно уничтожена ценная зенитная система "Панцирь-С1", а также атакованы казармы с оккупантами.

А это польский дрон Warmate, который скопировали иранцы Фото: Скриншот

Польские эксперты отмечают, что копирование военной техники, не является новой практикой и поэтому не удивительно, что Иран скопировал этот дрон-камикадзе. Скорее всего польский дрон россиянам удалось захватить в Украине и передать его иранским военным инженерам, поскольку те гораздо лучше российского ВПК разбираются в беспилотниках.

Что касается иранской копии, а именно дрона Zhobin, то его точные характеристики остаются неизвестными. Наверняка иранские инженеры упростили его компоненты для более быстрого производства и, возможно, в чем-то даже улучшили. Например, военные польские эксперты отметили увеличенную антенну на корпусе беспилотника, которая может свидетельствовать, что дрон-камикадзе стал более дальнобойным.

Впрочем, пока на выставке в Иране был показан только опытный образец. Его характеристики еще могут значительно измениться. Единственное, в чем не сомневаются эксперты, так это в том, что копия польского дрона будет использоваться россиянами на территории Украины.

Яркая презентация возможностей дрона Warmate

Ранее Фокус писал, что китайский боевой дрон Scorpion A стал смертоноснее. Военные инженеры улучшили конструкцию, чтобы БПЛА мог переносить больше боеприпасов.