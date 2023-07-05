F-16 теперь не взломать: самолет НАТО получит криптозащиту от хакеров

В условиях современных войн самолет могут удаленно захватить и заставить нанести удар по своим же войскам. Новая система не даст противнику это сделать.

Член НАТО Румыния приобрела 17 истребителей F-16A/B Block 15 MLU у Португалии и сейчас собирается оборудовать их специальными блоками с криптозащитой, чтобы противник не мог взломать главную систему самолета "свой-чужой", пишет Shepard Media. Если врагу удастся перехватить соответствующие сигналы, то он может устроить так называемый "friendly fire" – грубо говоря, заставит истребитель или выпущенную им ракету ударить по своим войскам.

Для защиты от предполагаемого взлома на истребители румынских ВВС установят специальные блоки KIV-78 IFF, которые полностью шифруют канал передачи данных по военным протоколам криптозащиты. Причем шифруются не только данные, но даже переговоры пилотов. Блок KIV-78 представляет собой следующее поколение систем COMSEC типа 1, который соответствует новым стандартам Министерства обороны США. Устройство также включает в себя механизм самоуничтожения, который можно активировать дистанционно.

Блок KIV-78 для шифрования передачи данных в истребители F-16 Фото: Скриншот

На некоторые истребители поставят блоки KY-58M, которые являются более старой версией современных криптографических устройств и менее защищен, чем KIV-78. Но его функциональность также проще, что требует меньше времени обучения для обслуживания и эксплуатации.

Румыния очень заинтересована в приобретении американских истребителей и уже подтвердила заявку на покупку самых современных истребителей F-35, которые страна может получить через программу FMS. Кроме этого, Румыния уже увеличила свои расходы на оборону до 2,5% ВВП. В качестве причины правительство страны назвало вторжение России в Украину, и необходимость защитить свой суверенитет и безопасность.

F-16 был разработан еще в 1974 году компанией General Dynamics как альтернатива дорогим и тяжелым самолетам F-111 и F-141. Но этот самолет все еще актуален и хорошо проверен временем. Истребитель F-16 имеет уникальную конструкцию крыла, которая позволяет ему летать с большими углами атаки и маневрировать в воздушном бою и его используют ВВС более чем 25 стран. В зависимости от версии модификации F-16 может стоить от $35 до $55 миллионов.

Ранее Фокус писал, что украинские пилоты готовы использовать F-16. Польские эксперты заявили, что ВВС Украины получат истребители через пару месяцев.