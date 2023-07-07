Военные испытали боевой ИИ в деле: он выполнил задачу на 2 часа быстрее людей

США экспериментирует с пятью различными языковым моделями, которые хочет внедрить в свои вооруженные силы, чтобы ускорить выполнение боевых миссий.

В данный момент в рамках военных учений, которые продляться до 26 июля, армия США испытывает несколько LLM (больших языковых моделей ИИ) для применения в своих информационных системах, сообщает Bloomberg. Правда военные держат в секрете, какие именно LLM и от каких разработчиков тестируются.

По словам полковника ВВС США Мэтью Стромейера, испытания проходят очень успешно. Он поражен, насколько искусственный интеллект может быть продуктивным, когда речь идет для поиска и анализа информации, которая необходима для выполнения боевых задач.

"Меня просто шокирует, насколько быстро ИИ справился со сбором данных. Всего за 10 минут он сделал то, для чего людям понадобилось бы больше двух часов, если бы они работали в ручном режиме", — говорит полковник.

Однако он отмечает, что такая скорость еще не показатель того, что ИИ полностью готов к внедрению в армию "здесь и сейчас". Тесты ИИ имеют долгосрочную цель обновить аналитические подразделения США, чтобы они могли использовать данные все данные более эффективно и быстро.

И хотя военные не говорят, какие именно LLM они используют для тестирования, стартап Scale AI из Сан-Франциско заявляет, что его новый продукт Donovan входит в число тестируемых платформ больших языковых моделей. Возможно, в число решений, с которыми экспериментируют военные, входят инструменты OpenAI и Google, но компании об этом молчат.

Впрочем, компания Microsoft недавно объявила, что все пользователи облачной службы Azure для государственных организаций могут получить свободный доступ к моделям искусственного интеллекта от OpenAI. Министерство обороны США как раз входит в число постоянных клиентов Azure.

Так же десятки технологических компаний, в том числе Palantir Technologies, соучредителем которой является Питер Тиль, и Anduril Industries, разрабатывают платформы принятия решений на основе ИИ для Пентагона.

Так же Фокус рассказывал, что американские военные открыли новые возможности дрона MQ-9 Reaper. Ему теперь не нужны специальные аэродромы и он может садиться прямо на грунтовку.