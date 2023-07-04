Военные открыли новые возможности дрона MQ-9 Reaper: аэродромы больше не нужны (видео)

ВВС США утверждают, что теперь могут поднять и посадить свой легендарный беспилотник в любой точке мира.

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Эскадрилья специальных операций ВВС США посадила беспилотник MQ-9 Reaper на взлетную полосу, которая покрыта грунтом, сообщается в официальном пресс-релизе. По словам военных, дрон доказал свои повышенные эксплуатационные возможности и потенциал для будущих боевых операций, ведь его можно сажать практически на любую сложную поверхность.

"Это значительное достижение для ВВС США", — заявил директор по операциям подполковник Брайан Фланиган, добавив, что по итогам испытаний Reaper больше "не привязан" к идеально вымощенным взлетно-посадочным полосам или антеннам прямой видимости, которые были необходимы ранее.

По словам подполковника, эти возможности будут иметь решающее значение в будущих войнах и конфликтах, в которых меньшая площадь, распределенные операции и повышенная живучесть техники будут огромным преимуществом для армии.

Что известно о беспилотнике MQ-9 Reaper

Беспилотник MQ-9 Reaper является самым популярным и узнаваемым дроном в мире. Вот несколько интересных фактов о нем:

Этот модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС США, ВМС США и Британских ВВС.

Первый полет MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года. Он создан на основе MQ-1 Predator, поэтому иногда называется Predator B1.

MQ-9 Reaper оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Практический потолок составляет 15 240 м. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9 Reaper равна 24 часам без дозаправки.

MQ-9 Reaper может нести различное вооружение, включая ракеты Hellfire, бомбы с лазерным наведением на цель GBU-12 Paveway II и GBU-38 JDAM1.

MQ-9 Reaper применялся для нанесения ударов по террористам в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене и других странах. Он также используется в данный момент для разведки и наблюдения в Черном море за российскими оккупантами.

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