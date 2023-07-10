Непредвиденный побочный эффект: ученые заметили "вредное" излучение от спутников Starlink

По мнению исследователей, спутники Starlink могут помешать исследовать космос. Пока эффект не значительный, но он усугубляется с каждым новым аппаратом.

Рой спутников SpaceX Starlink, которые вращаются по земной орбите, загрязняют пространство радиоизлучением. К такому выводу пришла группа ученых из Международного астрономического союза, изучавших этот вопрос, пишет научное издание A&A.

Они изучали непреднамеренное электромагнитное излучение от спутников Starlink. С помощью большого радиотелескопа с антенной сетью LOFAR им удалось установить, что спутники SpaceX Starlink "пропускают" радиоизлучение.

"С помощью LOFAR мы обнаружили излучение от 47 из 68 наблюдаемых спутников", — прокомментировал результаты исследования астроном Сес Басса.

Спутники излучают сигналы на частоте между 110 и 188 МГц. По мнению группы исследователей, это может помешать человечеству изучать радиоастрономию, так как именно эту частоту использую спутники нисходящей связи.

Ученые отмечают, что с каждым годом количество SpaceX Starlink на земной орбите увеличивается и спутники оказывают все большее влияние на космос.

Один из участников исследования астроном Майкл Крамер считает, что проведенная Международным астрономическим союзом и Институтом радиоастрономии работа как нельзя лучше показывает, что развитие технологий может иметь непредвиденные побочные эффекты.

Отметим, что на фоне исследования о радиоизлучении 9 июля ракета SpaceX отправилась в космос с новой партией интернет-спутников, которые она должна вывести на орбиту. Она стартовала с 40-го стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Этот запуск спутников стал для компании 93-м.

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что астрономы нашли способ избежать влияния спутников на наблюдения телескопа Хаббл. Так как чем больше в космос запускают спутников, в том числе и Starlink от SpaceX, тем больше их движение оставляет "отпечатков" на фотографиях космоса.

Ранее Фокус уже раньше писал о том, что огромное количество изображений космоса, которые делает телескоп Хаббл "загрязнены" следами от спутников SpaceX и других компаний.