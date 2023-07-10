"Сами навлекают на себя беду": эксперт раскрыл, как россияне находят операторов ВСУ

Благодаря средствам радиоэлектронной разведки ВС РФ видят не только дроны и пульты управления, но даже изображение с камер.

Российская армия активно пытается уничтожить украинских операторов дронов-камикадзе типа First Person View (FPV), поскольку сегодня они играют большую роль на поле боя. Специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш на своей странице в Facebook рассказал, как оккупанты находят экипажи и как защититься от обнаружения.

Почему операторы FPV-дронов стали важными целями

Операторы FPV-дронов очень ценны для Сил обороны Украины, поскольку их подготовить сложнее, чем пилотов коммерческих коптеров или БПЛА самолетного типа. Маленькие беспилотники-камикадзе обладают высокой скоростью и маневренностью, но управлять ими трудно. В то же время, их дальность полета ограничена, и операторы должны работать очень близко от линии фронта.

По словам Сергея Флэша, российские средства радиоэлектронной разведки могут обнаруживать операторов, но расстояние зависит от расположения аппаратов-пеленгаторов. Как правило, россияне ставят ближе 10 км стационарные и ближе 3 км — мобильные комплексы. По подсчетам эксперта, в 5 км от фронта пеленг показывает квадрат 200 на 200 метров, а с 10 км — 400 на 400 метров.

"Радиопеленгаторов на БПЛА у противника буквально "единицы" они занимаются другими важными задачами", — отметил специалист.

Погрешность обнаружения пилотов настолько высока, что российские войска не будут бить по квадрату артиллерией, но направят в зону свой беспилотник для разведки, надеясь найти конкретное местоположение группы. Дальше все решит качество маскировки позиции и транспорта, а также внимательность оккупантов.

Как операторам дронов защититься от РЭР

Чтобы избежать обнаружения, Сергей Флэш предложил операторам ВСУ управлять дронами как можно ближе к земле, пусть это и сокращает дальность действия связи. В таком случае россияне не смогут засечь пульт, но могут заметить БПЛА, если он поднимется достаточно высоко.

"При запуске не взлетайте резко в небо, идите в сторону от вас под углом на низкой высоте и там не ближе нескольких сот метров поднимайтесь уже выше, меняя маршрут в сторону противника", — подсказал эксперт.

Если же беспилотники приходится запускать с высоты, то противник может засечь не только БПЛА, но и пульт. В этом случае можно использовать направленные антенны с максимально узким "лучом", например волновой канал с большим количеством элементов. При возможности стоит закрыть устройство по бокам металлом, чтобы ограничить излучение в стороны. К примеру можно работать из глубины помещения через отверстие окна, находясь в метре от проема.

Полеты с использованием дрона-ретранслятора очень опасны, поскольку российские комплексы РЭР заметят его на расстоянии 40 км. Если без него не обойтись, то следует уводить БПЛА для связи как дальше в сторону от позиции.

FPV-дроны передают изображение по незашифрованному каналу, поэтому россияне могут легко его увидеть. Пользовательский интерфейс таких дронов часто показывает дальность полета, и вычислив направление, оккупанты могут примерно определить точку взлета. Такой метод сработает только если оператор вел беспилотник по прямой линии.

"Многие подразделения выводят на картинку свое название для доказательств отработки целей. Противник перехватив картинку примет решение, сколь важно ему уничтожить именно эту группу опытных пилотов. Вы сами на себя можете навлечь беду", — подчеркнул Сергей Флэш.

Ранее Фокус писал, что такое FPV-дроны и зачем они нужны на войне. Как украинские, так и российские подразделения используют их для уничтожения техники или живой силы.