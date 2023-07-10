Украинские военные получили мощный антидроновый комплекс AUDS: как он действует (видео)

Комплекс оснащен радаром, камерой с ИК-датчиками и генератором помех. Он может подавлять большое количество БПЛА на расстоянии до 10 км.

Украинские военные получили современные системы AUDS, которыми смогут поражать российские беспилотники. Об этом стало известно на странице журналиста немецкого издания Bild Юлиана Репке в Twitter.

AUDS в Украине

Сначала Юлиан Репке опубликовал фотографии военного с загадочным оборудованием, которое принял за лазерное оружие. Лицо человека на видео было размыто, однако Фокус нашел его оригинал на странице украинского связиста и экспертам по технологиям РЭБ Сергея Флэша в Facebook.

"Есть антидрон-ружье, а это ствол антидрон пулемета", — отметил автор публикации.

Сергей Флэш c деталью комплекса AUDS Фото: Facebook

Группа Ukraine Weapons Tracker указала на ошибку Юлиана Репке и опознала в оборудовании Anti-UAV Defence System или сокращенно AUDS. Ее же один из пользователей указал в комментариях под постом Сергея Флэша.

Как пишет сайт "Милитарный", комплекс AUDS разработали три компании из Великобритании: Blighter Surveillance Systems, Enterprise Control Systems и Chess Dynamics. Они объединили в своем аппарате три ключевые технологии: радиолокационную станцию, антенну электронного сканирования и генератор радиочастотных помех.

Как работает AUDS

Сначала радар Blighter A400 фиксирует приближение дрона, улавливая его сигналы, и определяет модель. Как пишет компания Blighter Surveillance Systems на своем сайте, РЛС может работать в любое время дня и ночи, а также при любой погоде.

Заметив угрозу, AUDS подключает к делу камеру Piranha 46 с инфракрасными датчиками, чтобы лучше прицелиться и определить ее тип, после чего поражает беспилотник мощным излучением, перекрывающим команды от пульта управления — пилот в это время видит сообщение о неполадках. Оператор системы может регулировать время воздействия на БПЛА, например, держать его под прицелом до тех пор, пока не разрядится аккумулятор. Система подбирает частоты в диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц.

"Есть ряд частотных диапазонов, которые используются всеми производителями. На БПЛА направлена такое мощное радиоизлучение, что он может видеть только сигнал нашей AUDS", — объяснил изданию Business Insider представитель Enterprise Control Systems Пол Тейлор.

Основные характеристики AUDS:

дальность обнаружения — 10 км;

минимальный размер цели — 0,01 м²;

выходная мощность — 4 Вт;

охват по азимуту — 180° (стандартно) или 360° (опционально);

угол возвышения — 10° (антенны M10S) или 20° (антенны W20S);

регулировка высоты — от -40° до +30°;

максимальная скорость камеры — 60 градусов в секунду;

оптический зум — x30;

цифровой зум — x12;

длина волны тепловизора — от 3 до 5 мкм.

Недавно компания "Антидрон Украина" представила новую систему C-Vog Shield Mega, которую также называют "Адской сковородкой". По словам разработчиков, она может подавлять практически все виды дронов от китайских DJI Mavic до российских "Ланцетов" благодаря широкому спектру частот.

Недавно ученые придумали, как увеличить эффективность средств РЭБ против дронов и ракет. Компания Comtech PST создала усилитель на основе нитрида галлия, которые должен заменить устаревшие лампы бегущей волны.