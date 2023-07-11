Сможет поставить каждый: квантовые точки сделают солнечные панели дешевли и эффективнее

Уникальные свойства квантовых точек позволяют поглощать больше света и производить больше электричества, но ученым нужно решить ряд проблем.

Исследователи, которые занимаются технологиями экологически чистых источников энергии, нашли способ сделать солнечные панели гораздо эффективнее, сообщает Interesting Engineering. Их разработка называется "квантовыми точками" и представляет собой крошечные полупроводниковые частицы размером всего несколько нанометров.

"Квантовые точки обладают уникальными свойствами, которые делают их идеальными для использования в солнечных элементах. Их небольшой размер позволяет поглощать свет с широким диапазоном длин волн, включая те, которые не могут уловить традиционные солнечные элементы. Это означает, что солнечные элементы на основе квантовых точек потенциально могут преобразовывать больше солнечного света в электричество, что значительно повышает их эффективность", — говорится в отчете.

Более того, квантовые точки можно настроить на поглощение света с разной длиной волны, просто изменив их размер. Это означает, что солнечные элементы могут быть адаптированы к конкретным условиям освещения в их местоположении, максимально увеличивая их выходную мощность. Например, в регионах с меньшим количеством солнечного света солнечные элементы могут быть настроены на поглощение большего количества доступного света.

Есть и положительный финансовый эффект от такой инновации. Квантовые точки могут значительно снизить стоимость солнечной энергии, заменив такие дорогие материалы как кремний. Это связано с тем, что квантовые точки можно делать из более дешевых материалов. Результатом станут более доступные и производительные солнечные панели, что ускорит их распространение по всему миру.

Правда до массового внедрения разработки еще далеко. Исследователям предстоит решить ряд проблем, включая стабильность квантовых точек. На данный момент эти частицы остаются высокореактивными и разлагаются слишком быстро, чтобы гарантировать срок службы солнечных элементов. Также некоторые квантовые точки сделаны из токсичных материалов, которые могут нанести вред окружающей среде. Ученые занимаются созданием частиц из нетоксичных материалов.

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