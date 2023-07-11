Армия срочно нуждается в новых антитанковых дронах: инженеры уже сделали прототип

Дроны-камикадзе доказали свою эффективность на поле боя, поэтому стоит вооружить ими все пехотные подразделения.

Армия США в ускоренном режиме активно работает над особой программой оснащения своих пехотных подразделений антидроновыми дронами-камикадзе, похожими на Switchblade, сообщает The Defense Post. Новый ударный беспилотник должен усилить каждую боевую группу в пехотных бригадах.

Программа Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO) представляет собой создание прототипов, а затем создание ударных беспилотников-камикадзе. Как сообщили в Министерстве обороны США, уже существует прототип, который состоит из пусковой установки, беспилотника и станции управления огнем. Сам беспилотник получил электрический оптический/инфракрасный датчик, высокоточную систему управление полетом и возможность отслеживать и поражать бронетехнику вне прямой видимости, в том числе танки.

В военном ведомстве отмечают, что к 2030 году каждое подразделение пехоты армии США должно оснащаться подобными компактными дронами-камикадзе, аналогичными Switchblade. В Пентагоне позитивно оценили их эффективное использование ВСУ против российских оккупантов. Военные аналитики отмечают, что барражирующие боеприпасы доказали свою эффективность и показали прекрасные результаты.

На данный момент армия США не обладает подобными дронами-камикадзе в больших количествах. Этим видом беспилотников оснащены только бойцы военного спецназа, но в будущем системы наподобие Switchblade будут в каждом пехотном подразделении американской армии, утверждают в Пентагоне.

Мы уже сообщали, что армия РФ так же хочет иметь свой аналог компактных дронов-камикадзе, а потому работают над ударным дроном "Вектор-120". Правда он является почти точной копией Switchblade 300.

Так же у популярного беспилотника Switchblade появился и "подводный" аналог. Этот необычный БПЛА может стартовать с борта субмарины. Разработкой занимается китайская армия и, по мнению военных НОАК дрон-камикадзе Yousun может "прорвать" оборону Тайваня.

Ранее Фокус сообщал, что герои ВСУ получили свежую разработку – беспилотник Jump 20. Он запускает дроны Switchblade 300 прямо с воздуха.