У Switchblade появился "подводный" аналог: БПЛА может стартовать с борта субмарины (видео)

Утверждается, что этот барражирующий боезапас можно запускать с земли, лодок и даже субмарин.

Related video

Армия КНР представила новый дрон-камикадзе Yousun, который может "прорвать" оборону Тайваня, сообщает Eurasian Times. Этот БПЛА очень похож на всем известный и Switchblade от компании AeroVironmen, который активно применяют ВСУ против российских оккупантов. По крайней мере, сам запуск и система действия китайского дрона-камикадзе напоминает американский вариант.

Необходимость в подобном беспилотнике, как отмечают военные эксперты, возникла из-за обостряющейся ситуации вокруг Тайваня. При проведении наступательной операции на укрепленную береговую линию Китаю понадобятся боеприпасы. Которые будут способны разрушить защитные укрепления. Тайваньская армия имеет преимущество в обороне и сосредоточилась на отражении попыток высадки на берег. Это подтверждается их недавними военными учениями и последними закупками оружия у США.

Дрон Yousun обладает уникальным механизмом складывания крыльев, но самая главная особенность — возможность запуска беспилотника с земли, лодок и даже с субмарин. Правда неизвестно, на каком этапе испытаний было снято видео запуска с земли и какие боеприпасы будут использоваться на этом дроне-камикадзе. Вся информация засекречена китайскими властями.

Ранее Фокус рассказывал о том, что боевой дрон "Сириус" заметили в небе России: что о нем известно.