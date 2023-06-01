Боевой дрон "Сириус" заметили в небе России: что о нем известно (видео)

Этот БПЛА является продолжением разработки беспилотника "Орион".

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В Рязанской области местные жители засняли испытания нового дрона "Сириус". Впервые прототипа этого боевого БПЛА был показан производителем компанией "Кронштадт" еще 4 года назад, сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель".

По некоторым данным, "Сириус" – это продолжение разработок дрона "Орион". Он способен сбрасывать стандартные авиационные бомбы, в отличие от "Ориона", который оперировал только малоразмерными зарядами КАБ-20 или КАБ-50.

"Сириус" – это достаточно крупный БПЛА, который приводится в действие с помощью двух турбированных двигателей. Этот дрон-бомбардировщик может сбрасывать боеприпасы стандарта ФАБ-100. И не только эти заряды, а еще кассетные РБК-500У и объемно-детонирующие бомбы ОГАБ-500ПМВ.

Это не самый быстрый (скорость до 180 км/ч), но зато вполне дальнобойный дрон, который способен продержаться в воздухе 20 ч. По некоторым данным этот ударный беспилотник будет оснащаться собственной системой спутниковой связи.

Ранее Фокус рассказывал о том, что ученые придумали самовращающийся дрон: для каких целей он понадобился.