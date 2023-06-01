Ученые придумали самовращающийся дрон: для каких целей он понадобился (видео)

Инженеры утверждают, что БПЛА почти на 30% потребляет меньше энергии чем обычный квадрокоптер.

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Свой необычный беспилотник с одним винтом, корпус которого вращаются вокруг своей оси, представили ученые инженеры Гонконгского университета. Команда доктора Фу Чжан оснастила свой дрон лидарным датчиком для сканирования окружающей территории.

Беспилотник назвали PULSAR, потому что вращаясь он напоминает инженерам нейтронную звезду. Формат подобных вращающихся дронов можно часто встретить в фантастических фильмах, когда команда астронавтов запускает устройство для сканирования различных помещений или пещер. Например, похожие аппараты можно было увидеть в фильме "Прометей".

Собственно, для сканирования пещер и составления карт и был разработан этот беспилотник. В ходе серии экспериментов команда доктора Чжана продемонстрировала способность PULSAR обнаруживать статические и динамические препятствия в режиме реального времени, отслеживать сложные траектории и летать автономно даже в полной темноте.

БПЛА PULSAR может летать даже в полной темноте Фото: Соцсети

PULSAR также отличается устойчивостью к внешним возмущениям ветра, что обеспечивает более безопасные и стабильные полеты в непредсказуемых условиях. При максимальной скорости ветра 4,5 м/с PULSAR может поддерживать свое положение на месте в небольшой области. Такая характеристика позволяет безопасно и стабильно летать в дикой природе.

Оснащенный микрокомпьютером и лидарным датчиком дрон PULSAR обладает полными возможностями восприятия, картографирования, планирования и управления как в помещении, так и на открытом воздухе, без необходимости использования каких-либо внешних приборов.

Изобретение PULSAR может сэкономить 26.7% энергопотребления по сравнению с квадрокоптерами с такой же площадью пропеллера и полезной нагрузкой при сохранении хорошей маневренности.

Испытания дрона PULSAR

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