У Switchblade з'явився "підводний" аналог: БПЛА може стартувати з борту субмарини (відео)

Стверджується, що цей баражуючий боєприпас можна запускати з землі, човнів і навіть субмарин.

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Армія КНР представила новий дрон-камікадзе Yousun, який може прорвати оборону Тайваню, повідомляє Eurasian Times. Цей БПЛА дуже схожий на всіх відомий і Switchblade від компанії AeroVironmen, який активно застосовують ЗСУ проти російських окупантів. Принаймні, сам запуск та система дії китайського дрона-камікадзе нагадує американський варіант.

Необхідність у подібному безпілотнику, як зазначають військові експерти, виникла через ситуацію, що загострюється навколо Тайваню. Під час проведення наступальної операції на укріплену берегову лінію Китаю знадобляться боєприпаси. Які зможуть зруйнувати захисні споруди. Тайванська армія має перевагу в обороні та зосередилася на відображенні спроб висадки на берег. Це підтверджується їхніми недавніми військовими навчаннями та останніми закупівлями зброї у США.

Дрон Yousun має унікальний механізм складання крил, але найголовніша особливість — можливість запуску безпілотника із землі, човнів і навіть із субмарин. Щоправда, невідомо на якому етапі випробувань було знято відео запуску із землі та які боєприпаси будуть використовуватись на цьому дроні-камікадзе. Вся інформація засекречена китайською владою.

Раніше Фокус розповідав про те, що бойовий дрон "Сіріус" помітили в небі Росії : що про нього відомо.