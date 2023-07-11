Удар США по чипам не сработал: Китай увеличил закупки процессоров для ИИ

Самый известный производитель процессоров и микросхем TSMC рапортует об увеличении закупок со стороны китайских предприятий.

Несмотря на усиление напряженности между США и Китаем, которое может привести к дополнительным ограничениям на графические процессоры для искусственного интеллекта, китайские компании по разработке ИИ увеличивают свои заказы на чипы для 7-нм техпроцесса, пишет DigiTimes Asia. Такие данные стали известны журналистам издания от крупнейшего производителя микроэлектроники – тайвавньской компании TSMC.

Правительство США собирается ввести более жесткие экспортные ограничения на высокопроизводительные ИИ-чипы против Китая, но, тем не менее, на недавней выставке SEMICON China 2023, все выглядело нормально, отмечают журналисты. Они отметили, что выставку в Шанхае посетило более 100 000 человек и было представлено более 1200 различных экспонатов. Тайваньские и глобальные поставщики оборудования и материалов активно заключали новые контракты и подписывали договоры на поставки оборудования и чипов.

По мнению экспертов издания, прошедшая выставка демонстрирует, что благодаря огромному рынку промышленность Китая не остановилась в результате ограничений США. Китайские производители чипов и микросхем все еще ищут пути для своего роста, включая импортозамещение и расширение своих инвестиций в чипы для искусственного интеллекта.

Собственные источники сообщили редакции DigiTimes Asia, что местные китайские поставщики чипов AI HPC не входят в список экспортных запретов, и по крайней мере десятки компаний продолжают инвестировать в разработку и закупку полупроводников, а T-Head и Sanechips расширяют свои заказы на 7-нм чипы TSMC с первого квартала этого года.

В данный момент компания T-Head, разрабатывает чипы на базе архитектур Arm и RISC-V и несколько раз ее представители посещали фабрику TSMC на Тайване, чтобы увеличить количество заказов. Так же компания Sanechips удвоила свои заказы на TSMC, став одним из трех крупнейших клиентов в Китае и важным клиентом в сегменте высокопроизводительных вычислений.

Ранее Фокус сообщал, что Россия "завалила" Китай искусственными сапфирами. Там увеличилось производства гаджетов и часть поставок идет на реэкспорт.