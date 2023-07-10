Россия завалила Китай искусственными сапфирами: как они помогут в создании гаджетов

Рынок смартфонов и других устройств растет, поэтому Китай нуждается в дополнительном сырье для их производства, но при этом хочет быть независимым от Тайваня.

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Российская компания "Монокристалл", которая является одним из крупнейших поставщиков искусственных сапфиров, увеличила свое производство на 17% благодаря поставкам в Китай и другие страны. Подробности сообщает издание "Коммерсантъ".

Стекла из искусственного сапфира используются производителями гаджетов для защиты дисплеев от внешних воздействий и повреждений. Этот материал также выступает в роли подложек под кремниевые кристаллы в процессорах.

АО "Концерн Энергомера", в состав которого входит "Монокристалл", в своем отчете указывает, что подобный рост вызван увеличением рынка светодиодов, увеличением продаж смарт-часов, смартфонов и прочих гаджетов. Но главным образом, этот рост производства электроники зафиксирован в КНР, где есть необходимость в искусственных сапфирах.

В компании утверждают, что выручка их китайского подразделения Monocrystal PV увеличилась в прошлом году на 58 %, а чистая прибыль — в 22 раза. В этом году в Monocrystal PV так же ожидают рост прибыли как минимум на 10 %. За прошлый год поставки искусственных сапфиров в Китай выросли до 310 тонн.

Компания "Монокристалл" занимает значительную долю на мировом рынке искусственных сапфиров. На ее поставки приходится 40% сырья для защиты дисплеев и до 80% поставок искусственных сапфиров для подложек под чипы.

Эксперты рынка связывают рост производства российских искусственных сапфиров с тем, что с учетом санкций "Монокристаллу" пришлось увеличить экспорт в сторону Китай. Китайская промышленность, в свою очередь, старается быть независимой от поставок из Тайваня, где ситуация нестабильна. Впрочем. Эксперты не исключают, что значительная часть искусственных сапфиров может идти на реэкспорт: из России в Китай, а далее уже в страны, которые наложили свои санкции на торговлю искусственными сапфирами из РФ.

Например, исполнительный директор консорциума РосСХД Олег Изумрудов отмечает, что связывает увеличение экспорта искусственных сапфиров в Китай в основном связано с расширением восьми китайских заводов по производству процессоров. "Хотя тут не исключена возможность реэкспорта в другие страны, которые напрямую не торгуют с РФ", — заявил Изумрудов.

Ранее Фокус сообщал, что в Пентагоне боятся китайских коммерческих спутников. Военные США утверждают, что даже коммерческие спутники могут шпионить и красть секретные данные.