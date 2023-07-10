Росія завалила Китай штучними сапфірами: як вони допоможуть у створенні гаджетів

Ринок смартфонів та інших пристроїв зростає, тому Китай потребує додаткової сировини для їхнього виробництва, але при цьому хоче бути незалежним від Тайваню.

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Російська компанія "Монокристал", яка є одним з найбільших постачальників штучних сапфірів, збільшила своє виробництво на 17% завдяки поставкам до Китаю та інших країн. Подробиці повідомляє видання "Коммерсантъ".

Скло зі штучного сапфіра використовують виробники гаджетів для захисту дисплеїв від зовнішніх впливів і пошкоджень. Цей матеріал також виступає в ролі підкладок під кремнієві кристали в процесорах.

АТ "Концерн Енергоміра", до складу якого входить "Монокристал", у своєму звіті зазначає, що подібне зростання спричинене збільшенням ринку світлодіодів, збільшенням продажів смарт-годинників, смартфонів та інших гаджетів. Але головним чином, це зростання виробництва електроніки зафіксовано в КНР, де є потреба в штучних сапфірах.

У компанії стверджують, що виручка їхнього китайського підрозділу Monocrystal PV збільшилася торік на 58 %, а чистий прибуток — у 22 рази. Цього року в Monocrystal PV так само очікують зростання прибутку щонайменше на 10 %. За минулий рік поставки штучних сапфірів до Китаю зросли до 310 тонн.

Компанія "Монокристал" займає значну частку на світовому ринку штучних сапфірів. На її поставки припадає 40% сировини для захисту дисплеїв і до 80% поставок штучних сапфірів для підкладок під чіпи.

Експерти ринку пов'язують зростання виробництва російських штучних сапфірів з тим, що з урахуванням санкцій "Монокристалу" довелося збільшити експорт у бік Китаю. Китайська промисловість, своєю чергою, намагається бути незалежною від поставок з Тайваню, де ситуація нестабільна. Втім. Експерти не виключають, що значна частина штучних сапфірів може йти на реекспорт: з Росії до Китаю, а далі вже до країн, які наклали свої санкції на торгівлю штучними сапфірами з РФ.

Наприклад, виконавчий директор консорціуму РосСХД Олег Смарагд зазначає, що пов'язує збільшення експорту штучних сапфірів до Китаю здебільшого пов'язане з розширенням восьми китайських заводів з виробництва процесорів. "Хоча тут не виключена можливість реекспорту в інші країни, які безпосередньо не торгують із РФ", — заявив Ізумрудов.

Раніше Фокус повідомляв, що в Пентагоні бояться китайських комерційних супутників. Військові США стверджують, що навіть комерційні супутники можуть шпигувати і красти секретні дані.