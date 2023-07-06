Можуть шпигувати і красти секрети: у Пентагоні бояться китайських комерційних супутників

Американські військові дуже стурбовані розвитком космічної програми Китаю, в рамках якої Пекін збирається виконати понад 70 місій.

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Чиновники Міністерства оборони США кажуть, що китайські комерційні супутники становлять безліч загроз для безпеки, включно зі шпигунством, повідомляє Defense One. У США вважають, що не тільки телекомунікаційне обладнання з КНР може використовуватися для шпигунства, а й за допомогою комерційних супутників Пекін може розвідати військові секрети інших країн.

Китай нещодавно заявив про розширення своєї космічної місії, плануючи запустити протягом цього року понад 70 комерційних і військових космічних апаратів. У Пентагоні дуже стурбовані цими планами.

"Були довгі дебати про державні підприємства і комерційний сектор КНР, а також їхній тісний зв'язок із державою. З огляду на китайські закони, ми не сумніваємося, що навіть комерційні підприємства КНР і їхня продукція можуть у собі нести шпигунську складову", — сказав генерал-майор Девід Міллер, директор з операцій космічних сил.

За його словами, США повинні виходити з того, що китайський супутник є загрозою, незалежно від того, чи є він комерційним або військовим. Найочевидніші побоювання викликають потенційні загрози, створювані супутниковою зброєю в космосі та китайською технологією запуску для знищення американських супутників. Менш очевидним питанням, яке, однак, викликає занепокоєння, є майбутня частка Китаю і Росії на ринку космічних послуг, таких як супутниковий зв'язок, позиційна навігація і хронометраж, а також космічні знімки.

Китай уже починає займатися візуалізацією Землі, про що свідчить новий запуск у грудні. З огляду на здібності Китаю в генеративних нейромережах та інших інструментах ШІ, які дають змогу маніпулювати зображеннями, це становить загрозу інформаційній війні, кажуть у Пентагоні.

У майбутньому обслуговування на орбіті — використання супутників для дозаправлення, ремонту або переміщення інших супутників — стане ще однією сферою, де комерційна і військова діяльність розмиваються. Це також сфера, в яку китайський уряд вклав значні кошти, і ми повинні уважно стежить, які апарати запускає Китай, заявляють американські військові.

Так само Фокус розповідав, що супутникам Росії та Китаю прийде кінець: США запускають нову систему РЕБ для космосу. Зараз один лише Китай тримає на навколоземній орбіті понад 700 супутників-шпигунів.