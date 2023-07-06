Могут шпионить и красть секреты: в Пентагоне боятся китайских коммерческих спутников

Американские военные очень обеспокоены развитием космической программы Китая, в рамках которой Пекин собирается выполнить более 70 миссий.

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Чиновники Министерства обороны США говорят, что китайские коммерческие спутники представляют множество угроз для безопасности, включая шпионаж, сообщает Defense One. В США считают, что не только телекоммуникационное оборудование из КНР может использоваться для шпионажа, но и с помощью коммерческих спутников Пекин может разведать военные секреты других стран.

Китай недавно заявил о расширении своей космической миссии, планируя запустить в течение этого года более 70 коммерческих и военных космических аппаратов. В Пентагоне очень обеспокоены этими планами.

"Были долгие дебаты о государственных предприятиях и коммерческом секторе КНР, а так же их тесной связи с государством. Учитывая китайские законы, мы не сомневаемся, что даже коммерческие предприятия КНР и их продукция могут в себе нести шпионскую составляющую", — сказал генерал-майор Дэвид Миллер, директор по операциям космических сил.

По его словам, США должны исходить из того, что китайский спутник представляет собой угрозу, независимо от того, является ли он коммерческим или военным. Наиболее очевидные опасения вызывают потенциальные угрозы, создаваемые спутниковым оружием в космосе и китайской технологией запуска для уничтожения американских спутников. Менее очевидным, но все же вызывающим озабоченность вопросом является будущая доля Китая и России на рынке космических услуг, таких как спутниковая связь, позиционная навигация и хронометраж, а также космические снимки.

Китай уже начинает заниматься визуализацией Земли, о чем свидетельствует новый запуск в декабре. Учитывая способности Китая в генеративных нейросетях и других инструментах ИИ, которые позволяют манипулировать изображениями, это представляет угрозу информационной войны, говорят в Пентагоне.

В будущем обслуживание на орбите — использование спутников для дозаправки, ремонта или перемещения других спутников — станет еще одной областью, где коммерческая и военная деятельность размываются. Это также область, в которую китайское правительство вложило значительные средства, и мы должны внимательно следит, какие аппараты запускает Китай, заявляют американские военные.

Так же Фокус рассказывал, что спутникам России и Китая придет конец: США запускают новую систему РЭБ для космоса. Сейчас один лишь Китай держит на околоземной орбите более 700 спутников-шпионов.