Супутникам Росії та Китаю настане кінець: США запускають нову систему РЕБ для космосу

Американська зброя для придушення китайських і російських супутників буде готова до бою до 2024 року. Зараз один лише Китай тримає на навколоземній орбіті понад 700 супутників-шпигунів.

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Компанія L3Harris нарешті розв'язала деякі технічні проблеми з модернізацією "космічної РЕБ" Meadowlands і вже наступного року система буде готова "глушити" супутники Китаю і Росії більш ефективно. Про це стало відомо Interesting Engineering.

Нова система не буде створювати "інформаційне космічне сміття", тому що вона призначена для створення тимчасових, "оборотних" перешкод супутникам зв'язку. За даними Bloomberg News, мобільна зброя Meadowlands має "глушити" космічні апарати противника на ранніх стадіях збройного конфлікту.

Вартість програми Meadowlands оцінюють приблизно в $219 мільйонів, і вона являє собою більш оптимізовану версію "космічної РЕБ", яка почала працювати на початку 2020 року. І хоча цю систему планувалося ввести в експлуатацію ще 2 роки тому, через технічні неполадки запуск відклали.

Проблеми, що виникли під час випробувань, було вирішено, і програма переходить до фінальних етапів інтеграції та випробувань, заявили Bloomberg News представники Командування космічних систем. У відомстві додали, що технічні проблеми були спричинені несподіваними проблемами, які "вимагали складного переробляння вузлів".

Тепер замість 14 стійок для обладнання, які були у попередньої версії Meadowlands, нова оснащена радарними "тарілками", встановленими на колісних трейлерах всього з двома стійками, що спрощує розгортання.

"Зменшення площі та збільшення пропускної спроможності Meadowlands значно поліпшить її функції", — сказав Чарльз Гелбрет, старший науковий співробітник Асоціації ВПС.

А за словами генерал-майора Грегорі Ганьона, заступника начальника відділу космічних операцій з розвідки Космічних сил, наразі приблизно половину з понад 700 супутників Китаю використовують для дистанційного зондування, розвідки, спостереження і рекогносцювання.

"Їхня армада супутників на орбіті може відстежувати нас, може бачити нас, може передавати дані до своєї мережі управління і піддавати сили США ризику, про який ми навіть не підозрюємо", — додав Ганьон.

Представники космічних сил США оголосили про плани виробити до 30 одиниць модернізованої системи Meadowlands. І хоча військові чиновники відкрито повідомляють про наступальні можливості Китаю та Росії, вони неохоче розкривають свої методи захисту супутників США від потенційних атак у космосі.

РФ заявили про створенн нової системи РЕБ для придушення дронів. Фокус писав, що на даний момент відомо про "Аргус-Купол".