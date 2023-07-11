Взрывают технику в тылу: как дроны помогают ВСУ освобождать Бахмут (видео)

Украинские операторы каждый день запускают БПЛА "Лелека-100", чтобы находить цели и передавать их координаты артиллеристам.

Украинские военные, которые взяли основные высоты вокруг Бахмута, с помощью отечественного дрона "Лелека" разведывают обстановку и помогают артиллерии наносить удары по оккупантам Об этом идет речь в сюжете 5 канала.

Журналисты пообщались с аэроразведчиками, которые занимают позиции неподалеку от разрушенного во время боевых действий города. Те показали украинский дрон в работе и рассказали, как взаимодействуют с остальными подразделениями ВСУ.

"Сейчас мы летаем ежедневно и полностью используем весь ресурс, который у нас есть. До начала контрнаступления у нас тоже была довольно высокая интенсивность работы. Поэтому лично для нашего экипажа ничего не изменилось. Мы продолжаем работать каждый день", — сказал на камеру командир подразделения БПЛА Денис.

Аэроразведчики объяснили, что сейчас запускают беспилотные летальные аппараты на юго-восток в сторону Бахмута. Если военные подтверждают наличие техники, то они передают это в пункт управления артиллерийского огня и они принимают решение, есть ли у них технические средства поражать эту технику сейчас. Если артиллеристы готовы, то аэроразведчики начинают управлять огнем.

В этом им помогает украинский разведывательный дрон "Лелека". В его задачи входит незаметно проникнуть в тыл россиян и собрать информацию о цели, которую позже уничтожит артиллерия ВСУ.

Напомним, несколькими днями ранее военные показали, как FPV-дрон лишил оккупантов "глаз" дальнобойным ударом и установил дальнобойный рекорд. По их словам, еще ни один беспилотник такого типа не мог поразить цель на таком большом расстоянии.

Также в интернете появилось видео, на котором солдат ВС РФ сдался в плен украинскому дрону, но подорвался на мине. Бойцы ВСУ оказали пленному медицинскую помощь, пока беспилотник снимал происходящее с воздуха.