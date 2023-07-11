"Русский Франкенштейн": дрон ВСУ уничтожил МТ-ЛБ с зенитной установкой (видео)

Техника ВС РФ вела огонь по украинским позициям, пока ее не поразил ударный БПЛА.

Во время контрнаступления украинские военные с помощью дрона уничтожили технику российских оккупантов — бронированный транспортер-тягач с зенитной установкой. Видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале во вторник, 11 июля.

Сначала за бронированным тягачом следил дрон-разведчик. В это время возле него был российский оккупант, который стрелял из зенитки.

После этого дрон скорректировал ударный беспилотный летальный аппарат и тот выдвинулся уничтожать цель. После удара тягач с зенитной установкой задымился, проехал еще около полуметра и окончательно заглох. Судя по видеокадрам, он остался стоять обезвреженным неподалеку жилого сектора.

Зачем российским оккупантам МТ-ЛБ

Бронированный легкий многоцелевой транспортер-тягач перевозит людей и грузы. Также его используют как тягач для артиллерийских орудий, хотя изначально он не проектировался под эти нужды.

ВС РФ активно применяли МТ-ЛБ во время Первой и Второй чеченских войн, боевых действий на территории Грузии, а также во время полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ уже поразил редкую БТР-80 с ракетными установками. Аэроразведчики из 72-й бригады заметили две российских машины, которые перемещались по проселочной дороге и заняли позиции в лесополосе. Одну из них уничтожили FPV-дронами TORO.

Также в сети появилось видео, на котором дрон поразил танк ВС РФ. Сначала за бронированной машиной оккупантов следил дрон-разведчик, а потом за работу принялся ударный беспилотный летальный аппарат, который и уничтожил его.

А 11 июля ВСУ показали, битву "Шершней" против огнемета "Шмель". На украинские видео военные с помощью беспилотного летального аппарата расправились с российским огнеметом "Шмель", угрожающим ВСУ.