Осталась лишь груда металла: дроны ВСУ лишили россиян танка за $3 млн (видео)

Оккупанты пытались отбуксировать вышедший из строя Т-90 в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.

Во время контрнаступления ВСУ в районе Бахмута бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила с помощью дрона уничтожили российский танк Т-90. Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале пилотов роты ударных дронов Рарог.

Операторам дронов удалось заметить российский танк третьего поколения, возле которого были и бойцы противника. По словам военных, оккупанты пытались отбуксировать Т-90 в тыл, так как тот в боях потерял боеспособность. Технику планировали отремонтировать, чтобы с ее помощью снова атаковать украинских бойцов.

Чтобы не допустить этого, пилоты роты ударных беспилотников применили FPV-дроны и нанесли два удара по вражескому танку. Первый удар пришелся в моторный отсек Т-90, а второй повредил бронированной технике бок. В результате атаки украинских беспилотников бронированная военная машина третьего поколения превратилась в груду искорёженного металла.

Напомним, ранее дрон ВСУ уничтожил "русского Франкенштейна" — МТ-ЛБ с зенитной установкой.Техника ВС РФ вела огонь по украинским позициям, пока ее не поразил ударный БПЛА. После удара тягач с зенитной установкой задымился, проехал еще около полуметра и окончательно заглох.

Также украинские военніе показали, как дрон разнес российский огнемет "Шмель". Беспилотный летальный аппарат вылетел к цели и сбросил два боеприпаса в траншею, где был установлен огнемет. После того как дым рассеялся, стало возможно увидеть, что от оружия остались только куски металла.